Медработники в Тбилиси оспорили решение о сносе Республиканской больницы

03 февраля 2024, 14:36

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В суд подан иск с требованием отменить решение властей о сносе здания Республиканской больницы, заявили на митинге в Тбилиси сотрудники клиники.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Минздрав Грузии продлил на месяц срок предложения компенсационного пакета для сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси. Медработников попросили определиться со своей позицией и выбором компенсации до 5 февраля, новой датой назначено 5 марта.

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. Работники больницы сообщили, что готовят коллективный иск в суд с требованием отменить решение Минздрава.

Сотрудники Республиканской больницы сегодня вышли на митинг во дворе клиники. Они обсуждают, как отложить снос здания и изменить решение правительства, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будет выполнено наше основное требование об отмене демонтажа Республиканской больницы... Подготовленных тендерных условий на строительство нового здания нет. Как известно, для проведения тендеров в этом месте требуется некоторое время, от шести месяцев до года. Почему нас вышвырнули из этого здания, 654 человека?" – сказала в телесюжете заведующая кардиологическим отделением Нино Отаришвили.

По ее словам, работники клиники обратились в суд, но рассмотрение иска еще не началось. "Мы подали иск и продолжаем бороться за то, чтобы остановить этот приказ... В то же время мы вчера подали письмо во Всемирную организацию здравоохранения Грузии. До тех пор, пока наши требования не будут выполнены, этот протест будет продолжаться, плюс судебная тяжба", - заявила Отаришвили.

Участники акции также заявили, что протесты примут более масштабный характер, и к ним присоединятся и пациенты.

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили заявила, что Минздрав говорит с персоналом больницы "языком ультиматума": "если вы не примете решение до 5 февраля и не согласитесь на беспрецедентную компенсацию, то с 5 по 15 февраля в процессе реорганизации мы знаем, что сделаем". "Разговор с таким ультиматумом для нас неприемлем, особенно когда мы в течение года были готовы к рабочему процессу и встречам", - отметила она.

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