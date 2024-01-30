Работники Республиканской больницы в Тбилиси собирают подписи против ее сноса

30 января 2024, 01:28

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Около 200 работников Республиканской клиники оставили подписи под иском в суд с требованием отменить решение Минздрава Грузии о сносе здания медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", 26 января медработники Республиканской больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно.

24 января сотрудники больницы провели акцию протеста в связи с планами властей снести здание клиники. Они потребовали встречи с главой Минздрава, чтобы получить объяснения о необходимости сноса и о дальнейшей судьбе медперсонала. 25 января они продолжили акцию протеста и потребовали отменить решение о сносе больницы.

Сотрудники Республиканской больницы в Грузии сообщили о планах подать иск в Тбилисский городской суд против демонтажа здания медучреждения и объявленной Минздравом реорганизации. Для этого они объявили сбор подписей, заявление уже подписали 200 сотрудников больницы из 630 работников. Они заявили, что компенсационный пакет и предложение работы от министерства для них неприемлемы, пишет 1tv.ge.

Медработники также отметили, что у них мало времени на сбор подписей, так как им предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию с 5 по 15 февраля, в противном случае пригрозив увольнением.

"Это, по сути, не реорганизация, это массовое увольнение. Проблема не в том, чего ожидают сотрудники. Мы не умрем, каждый найдет свой путь. Но город и страна останутся без республиканской больницы", - сказал в эфире "Формулы" хирург Республиканской больницы Малхаз Гогуа.

Минздрав Грузии опубликовал список медучреждений, которые готовы принять медперсонал Республиканской больницы на работу. По словам, к примеру, генерального директора Первой университетской клиники ТГМУ Левана Ратиани, медучреждение сообщило о наличии до 50 вакансий в поликлинике. "У нас была коммуникация с Минздравом. На случай возможного трудоустройства медицинского персонала в клинике имеется около 50 вакантных мест", - сказал он "Формуле".

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

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