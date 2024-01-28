Участники протестов в Тбилиси сочли поспешным решение о сносе Республиканской больницы

28 января 2024, 16:47

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Решение о сносе здания Республиканской больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов, заявили на акции протеста в Тбилиси сотрудники клиники.

Как писал "Кавказский узел", 26 января медработники Республиканской больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы.

24 января сотрудники больницы провели акцию протеста в связи с планами властей снести здание клиники. Они потребовали встречи с главой Минздрава, чтобы получить объяснения о необходимости сноса и о дальнейшей судьбе медперсонала. 25 января они продолжили акцию протеста и потребовали отменить решение о сносе больницы.

Сотрудники Республиканской больницы сегодня на митинге во дворе клиники заявили, что не встретятся с министром здравоохранения, пока не прекратится разговор «языком шантажа», сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили подчеркнула в телесюжете, что врачи ждут заключения экспертов о состоянии здания. "Мы ждем заключения о состоянии здания Республиканской больницы, которое должно быть готово к марту. Логично, что только после этого заключения можно будет решать судьбу здания и персонала Республиканской больницы. 22 января было объявлено, что здание Тбилисской республиканской больницы будет снесено. Для нам это было неожиданно, так как мы готовились к очередной встрече с чиновниками министерства. Нам дали только 10 дней, чтобы принять решение о форме увольнения, до 5 февраля. Но мы не верим министерству, которое много раз нас обманывало. Мы будем проводить акции и продолжим спор в суде. Более 600 сотрудников больницы продолжат отстаивать свои права", - сказала она.

Отаришвили добавила, что врачи считают проект реорганизации "поспешно принятым", сообщает "ИнтерпрессНьюс"."Мы не встречаемся с министром здравоохранения до тех пор, пока не будут приостановлены разговоры на языке шантажа и угроз и поспешно принятый проект реорганизации. После этого мы встретимся и с министром, и абсолютно со всеми за рабочим столом, в рабочем режиме", - привело ее слова издание.

Минздрав говорит с персоналом больницы "языком ультиматума", пояснила она. "Что «если вы не примете решение до 5 февраля и не согласитесь на беспрецедентную компенсацию, то с 5 по 15 февраля в процессе реорганизации мы знаем, что сделаем». Разговор с таким ультиматумом для нас неприемлем, особенно когда мы в течение года были готовы к рабочему процессу и встречам. К сожалению, все нынешние встречи основываются только на разговорах о компенсациях, что для нас неприемлемо", - приводятся в публикации слова Отаришвили.

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

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