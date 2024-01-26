Сотрудники Республиканской больницы отказались от встречи с главой Минздрава Грузии

26 января 2024, 21:35

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Медработники Республиканской больницы в Тбилиси на акции протеста у здания Минздрава Грузии пообещали бороться против сноса здания и отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие полагают, что власти заинтересованы в сносе, чтобы использовать участок медучреждения под застройку и опасаются, что останутся без работы.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 января сотрудники Республиканской больницы провели акцию протеста в связи с планами властей снести здание клиники. Они потребовали встречи с главой Минздрава Грузии, чтобы получить объяснения о необходимости сноса и о дальнейшей судьбе медперсонала. 25 января они продолжили акцию протеста и потребовали отменить решение о сносе республиканской больницы.

Протестующие врачи Республиканской больницы, подлежащей сносу, в знак протеста против этого решения, отказались от назначенной встречи на 26 января с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили. По словам протестующих, встреча возможна когда будет отменено решение о сносе здания. Сотрудники больницы провели сегодня акцию протеста перед зданием министерства.

"Основная цель акций – прекращение тех основных положений, принятых правительством. Мы продолжим борьбу всеми формами – правовыми, неправовыми (уличными акциями протеста)", - сказала одна из протестующих в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге 22 января сообщил о демонтаже здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница). На его месте, по словам министра, построят многопрофильную больницу. По словам министра, согласно заключениям, которые подготовили пять независимых источников, Республиканская больница сегодня не соответствует никаким стандартам. Ремонтировать существующее здание, "затратно и нецелесообразно", сообщило "Интерпрессньюс" 22 января.

Другой сотрудник больницы уверен, что решение о сносе здания больницы не связано с его техническим состоянием. "Это решение не связано с модернизацией, развитием и подобными положительными эффектами. Это связано только с тем, что больница занимает большую территорию в хорошем месте города", - сказал он в эфире телекомпании.

По его словам, несколько лет назад аналогичным образом были реформированы несколько клиник с условием их возрождения, но на сегодняшний день ничего из обещанного не выполнено.

Сотрудники больницы узнали о намерении Минздрава снести здание несколько дней назад из СМИ, освещавших заседание правительства страны. Медперсонал клиники и другие сотрудники в тот же день высказали свое несогласие с планами властей. Некоторые из них – младший медперсонал - рассказали, что у них нет предложений о работе и они работают только в этой больнице, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

В больнице работают около 650 человек – сотрудники администрации и клинической части, сообщила Клинический директор Республиканской больницы Тея Таваркиладзе сообщила, что. Им будут выплачена компенсация от четырех до двенадцати месяцев в размере месячного оклада. Пакет компенсаций будет разным для тех сотрудников, которые работают только в одном месте – в Республиканской больнице и другой, для тех, кто трудоустроен еще в другом месте. В частности, сотрудники, которые откажутся продлевать трудовой контракт с Республиканской больницей, получат компенсацию за 12 месяцев. Если сотрудник трудоустроен в нескольких местах, он получит компенсацию за четыре месяца. В процесс реформирования Республиканской больницы будет включена Служба трудовой инспекции, которая будет вести мониторинг выплат компенсаций.

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