Власти продлили срок реорганизации Республиканской больницы в Тбилиси

01 февраля 2024, 06:00

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Минздрав Грузии продлил на месяц срок предложения компенсационного пакета для сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси. Медработников просили определиться со своей позицией и выбором компенсации до 5 февраля, новой датой назначено 5 марта.

Как писал "Кавказский узел", 26 января медработники Республиканской больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно. Работники больницы готовят коллективный иск в суд с требованием отменить решение Минздрава.

Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили ранее заявила, что Минздрав говорит с персоналом больницы "языком ультиматума": "если вы не примете решение до 5 февраля и не согласитесь на беспрецедентную компенсацию, то с 5 по 15 февраля в процессе реорганизации мы знаем, что сделаем". "Разговор с таким ультиматумом для нас неприемлем, особенно когда мы в течение года были готовы к рабочему процессу и встречам", - отметила она.

Министерство здравоохранения Грузии 31 января заявила о продлении сроков реорганизации Республиканской больницы в Тбилиси. Ранее ее предполагалось завершить к 15 февраля. В ведомстве также отметили, что министр здравоохранения Зураб Азарашвили готов провести встречу с работниками Республиканской больницы и лично ответить на все их вопросы, касающиеся судьбы клиники и ее персонала.

«Реорганизация в медучреждении завершится 15 марта, вместо 15 февраля. Такое решение было принято членами рабочей группы Минздрава с учетом пожеланий сотрудников клиники и текущих процессов. Продолжается прямое общение с персоналом клиники, встречи будут проходить до 5 марта ежедневно, с 18.00 до 19.00″, - приводит заявление Минздрава телекомпания "Формула".

В ходе встреч чиновники Минздрава рассчитывают убедить сотрудников больницы согласиться на предложенные компенсации и отказаться от акций протестам. Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили заявила в эфире телекомпании, что, по ее сведениям, на компенсацию соглашается в основном технический персонал.

Территория республиканской больницы составляет 9 гектаров и эта площадь позволяет построить новую больницу на свободной площади, заявил депутат парламента от "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе. По его оценкам, этот процесс может занять от шести месяцев до года. Парламентарий согласен с оценкой врачей о поспешности решения снести больницу.

"Мне непонятно, почему так спешат власти. Проект реабилитации здания Республиканской больницы общественности не представлен", - сказал он в эфире телекомпании.

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