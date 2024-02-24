Врачи Республиканской больницы добились встречи с премьер-министром Грузии

24 февраля 2024, 04:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Республиканской больницы, требующие отменить решение властей о сносе здания клиники, встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, который пообещал вникнуть в суть проблемы и найти решение, устраивающее всех.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля сотрудники Республиканской больницы провели шествие по центру Тбилиси с призывом к властям отменить решение о сносе здания клиники. 19 февраля они пригрозили объявить голодовку, если не будет отменено решение о сносе здания клиники.

11 февраля Минздрав Грузии сообщил, что начаты выплаты компенсаций медперсоналу Республиканской больницы, и до 250 сотрудников уже согласилось на предложенные условия. Работники клиники на акции протеста в тот же день заявили, что подготовили обращение к премьер-министру с призывом отменить решение о сносе здания. Они указали, что на компенсации, предложенные Минздравом, согласились в основном технические и административные работники.

Сотрудники Республиканской больницы вечером 23 февраля встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече также присутствовал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"У нас была возможность предоставить полную информацию премьер-министру по всем вопросам, которые нас волновали. Конечно, на этой встрече и после получения информации он не мог сразу объявить о своем решении, и это решение не было принято само по себе, он найдет другую информацию", - сказал в эфире "Формулы" один из участников встречи. По его словам, запланирована еще одна встреча на сегодня, 24 февраля.

Врач также рассказал, что премьер-министр в основном слушал доводы участников встречи. "Мы отчетливо видели с его стороны искреннее желание быть глубоко осведомленным в ситуации. Мы также представили премьер-министру наши варианты того, как там могут быть построены различные здания, если будет принято такое решение. Мы считаем, что это была продуктивная встреча. Мы доказали, что решение о демонтаже принято преждевременно и необоснованно <...> Наше главное требование – чтобы клиника продолжала работать. Про это не было сказано, что это невозможно», - добавил он.

Ираклий Кобахидзе прокомментировал встречу, заявив, что «необходимо найти баланс между модернизацией инфраструктуры и интересами коллектива».

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. Согласно заявлению властей, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. 3 февраля работники больницы сообщили на акции протеста, что в суд подан коллективный иск с требованием отменить решение о сносе здания.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.