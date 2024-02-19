Врачи Республиканской больницы пригрозили властям Грузии голодовкой

19 февраля 2024, 12:39

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Сотрудники Республиканской больницы объявят голодовку, если власти Грузии не отменят решение о сносе здания клиники, пригрозили сегодня врачи на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля сотрудники Республиканской больницы провели шествие по центру Тбилиси с призывом к властям отменить решение о сносе здания клиники.

11 февраля Минздрав Грузии сообщил, что начаты выплаты компенсаций медперсоналу Республиканской больницы, и до 250 сотрудников уже согласилось на предложенные условия. Работники клиники на акции протеста в тот же день заявили, что подготовили обращение к премьер-министру с призывом отменить решение о сносе здания. Они указали, что на компенсации, предложенные Минздравом, согласились в основном технические и административные работники.

Сегодня сотрудники Республиканской больницы продолжили акцию протеста, требуя отмены решения о реорганизации клиники и сносе здания. Они заявили, что протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Также протестующие хотят встретиться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, чтобы подробно проинформировать его о причинах протеста, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы требуем отмены приказа о закрытии больницы. Тут невооруженным взглядом видны интересы девелоперов к территории Республиканской больницы. Эта территория составляет 9 гектаров", - сказала в телесюжете руководитель кардиологического отделения Нино Отаришвили.

Протестующие встречались с председателем парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе, отметил на акции протеста врач Гиви Писарев.

"У нас была встреча с Мамукой Мдинарадзе. Мы приводили аргументы, почему этот приказ должен быть отменен и клиника не должна быть закрыта 15 марта. У нас есть предвкушение и готовность к новой встрече с господином Мамукой, и мы также очень хотим встретиться с господином Ираклием Кобахидзе. Но в то же время, поскольку этот приказ не отменен, наш протест продолжается. На этой неделе определенная группа людей планирует протестовать до конца, а именно начать голодовку, если эти встречи не принесут результатов", - сказал он в эфире телеканала.

Писарев добавил, что те люди, которые согласились на компенсацию, "готовы отказаться от компенсации, если приказ о закрытии больницы будет отменен".

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. Согласно заявлению властей, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. 3 февраля работники больницы сообщили на акции протеста, что в суд подан коллективный иск с требованием отменить решение о сносе здания.

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