Врачи потребовали отменить снос здания больницы в Тбилиси

17 февраля 2024, 17:19

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Сотрудники Республиканской больницы провели шествие по центру Тбилиси с призывом к властям отменить решение о сносе здания клиники.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля Минздрав Грузии сообщил, что начаты выплаты компенсаций медперсоналу Республиканской больницы, и до 250 сотрудников уже согласились на предложенные условия. Работники клиники на акции протеста в тот же день заявили, что подготовили обращение к премьер-министру с призывом отменить решение о сносе здания. Они указали, что на компенсации, предложенные Минздравом, согласились в основном технические и административные работники.

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. 3 февраля работники больницы сообщили на акции протеста, что в суд подан коллективный иск с требованием отменить решение о сносе здания.

Сегодня сотрудники Республиканской больницы провели марш протеста от станции метро имени Руставели до здания парламента Грузии. Они требуют отменить решение правительства о сносе здания. Протестующие держали плакаты с надписями «Приказ о демонтаже будет отменен», сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Наша просьба остается неизменной – отменить решение о демонтаже клиники и впоследствии рассмотреть решения, которые будут приняты правительством непосредственно с участием медицинского персонала клиники. Этим решением правительство лишает население привилегии пользоваться услугами многопрофильной клинике в центре Тбилиси. 50-летняя история больницы доказала, как в ней нуждаются пациенты", - сказал в телесюжете один из врачей больницы.

Республиканскую больницу "специально довели до такого состояния, чтобы она стала убыточной", заявил один из протестующих. "Слишком многие услуги были отменены, в том числе такие, как кардиохирургия, аритмология, глазное отделение, которые были довольно доходными областями. После отмены этих услуг уже начали целенаправленно закрывать отделения, которые работали во время [пандемии] Covid… [Властям] было легко сказать, что Республиканская - убыточная клиника, и поэтому это должно было быть одной из причин закрытия", - сказал врач в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие призывают министра здравоохранения уйти в отставку, заявляя, что не остановятся, пока их требования не будут выполнены. "В министерстве говорят, что многие подписали заявление о увольнении. Ни один врач не подписал, не верьте. Мы вместе и обязательно победим. Я призываю это правительство, министра здравоохранения уйти в отставку", - сказал в телесюжете один из протестующих.

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. Согласно заявлению властей, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили заявила, что Минздрав говорит с персоналом больницы "языком ультиматума": "если вы не примете решение до 5 февраля и не согласитесь на беспрецедентную компенсацию, то с 5 по 15 февраля в процессе реорганизации мы знаем, что сделаем". "Разговор с таким ультиматумом для нас неприемлем, особенно когда мы в течение года были готовы к рабочему процессу и встречам", - отметила она.

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