Минздрав Грузии отчитался о выплатах сотрудникам Республиканской больницы

11 февраля 2024, 13:10

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Начаты выплаты компенсаций медперсоналу Республиканской больницы, до 250 сотрудников уже согласились на предложенные условия, заявил Минздрав Грузии. Протестующие работники клиники подготовили обращение к премьер-министру с призывом отменить решение о сносе здания.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Минздрав Грузии продлил на месяц срок предложения компенсационного пакета для сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси. Ранее медработников попросили определиться со своей позицией и выбором компенсации до 5 февраля, новой датой назначено 5 марта.

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. 3 февраля работники больницы сообщили на акции протеста, что в суд подан коллективный иск с требованием отменить решение о сносе здания.

Протестующие подготовили обращение к премьер-министру

Сотрудники Республиканской больницы сегодня вышли на акцию протеста около здания клиники. По словам руководителя кардиологического отделения Нино Отаришвили (упоминается в СМИ также как Отарашвили), они написали письмо, которое будет направлено новому премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Требование протестующих - отменить решение о демонтаже здания и принимать решения с привлечением медперсонала клиники. "Это открытое письмо будет подписано большинством людей на митинге, и завтра мы отправим это письмо Ираклию Кобахидзе, чтобы он больше узнал о нашей проблеме. Кобахидзе сказал, что участвует в решении проблемы Республиканской больницы, и мы хотим напомнить ему о ситуации в республиканской больнице и передать нашу просьбу о приостановлении и отмене ускоренного госзаказа", - сказала Отаришвили в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. 1 февраля он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, на съезде партии в тот же день был выбран кандидатом на должность председателя правительства. Вечером 8 февраля парламент утвердил состав нового кабмина во главе с Ираклием Кобахидзе. Все министры, за исключением главы Минобороны, сохранили свои посты.

Минздрав отчитался о начале выплат компенсаций персоналу клиники

В свою очередь Минздрав сегодня сообщил, что начаты выплаты компенсаций сотрудникам больницы, до 250 работников уже выбрали предложенный министерством компенсационный пакет, и это подтверждено соответствующим соглашением, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На компенсации, предложенные Минздравом, согласились в основном технические и административные работники, заявила в телесюжете Нино Отаришвили. "Большинство из согласившихся на компенсацию являются техническим и административным персоналом. Как я подозреваю, они были просто вынуждены подписать расторжение контракта с республиканской больницей", - сказала она.

Согласно заявлению Минздрава, любому сотруднику, который трудоустроен только в Республиканской больнице, в качестве компенсации будет предоставлена единовременная выплата в размере зарплаты за 12 месяцев. Если сотрудник клиники работает и в другом учреждении, то в качестве компенсации он получит зарплату за 4 месяца.

Кроме того, по информации ведомства, параллельно продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению бюро экспертизы Самхараули, находится в аварийном состоянии и безотлагательно подлежит демонтажу.

Напомним, еще в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. Согласно заявлению властей, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

Глава кардиологического отделения больницы Нино Отаришвили заявила, что Минздрав говорит с персоналом больницы "языком ультиматума": "если вы не примете решение до 5 февраля и не согласитесь на беспрецедентную компенсацию, то с 5 по 15 февраля в процессе реорганизации мы знаем, что сделаем". "Разговор с таким ультиматумом для нас неприемлем, особенно когда мы в течение года были готовы к рабочему процессу и встречам", - отметила она.

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