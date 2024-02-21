Правозащитники Северного Кавказа назвали Олега Орлова* надеждой России

21 февраля 2024, 22:13

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Суд согласился приобщить к делу о дискредитации армии характеристики сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, в которых правозащитники из Чечни и Кабардино-Балкарии указали на важность его работы соблюдении прав человека на Северном Кавказе. Правозащитник Александр Верховский уверен, что отказ Орлова* от участия в процессе вряд ли повлияет на его итог.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать правозащитника пришло не менее нескольких десятков человек. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. На сегодняшнее заседание по делу Орлова* в Головинский районный суд Москвы пришли представители посольств нескольких стран. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения, которые были допрошены сегодня. Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И Орлов*, и прокуратура оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала для правозащитника три года лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

На сегодняшнее заседание по делу Орлова* в зал заседаний смогли попасть не все желающие. К тому же, в начале в зал пустили журналистов, которые заняли некоторое количество мест в зале. Публика на слушаниях было разновозрастная, немало давних знакомых и соратников Орлова* по правозащитной деятельности, а также дипломаты из ряда европейских стран, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Суд сегодня допросил эксперта Крюкову, которая делала первую экспертизу по делу Орлова*. Она вновь повторила выводы своей экспертизы. При этом, она указала, что как "автономная экспертная организация", которая не получает бюджетных средств, имеет права придерживаться собственных методик экспертизы без ссылки на методики государственных экспертных учреждений.

Именно это — невозможность проверить без методики правильность применения методов исследования, и выдвигала защита Орлова в качестве претензий к заключениям экспертов.

Помимо старой экспертизы, следствие в январе 2024 года провело и включило в материалы дела новую лингвистическую экспертизу, выполненную на этот раз в госучреждении — Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) ГУМВД Москвы.

Суд допросил эксперта ЭКЦ Марию Зуеву. Адвокат Катерина Тертухина не раз ставила эксперта в тупик вопросами о применимости тех или иных методов. Она также отметила странную избирательность исследования. В частности, в заключении нет объекта исследования.

"В экспертизе говорится, что были предоставлены справка осмотра интернет-страницы и скан её. И в то же время сама эксперт указывает, что это не является объектом экспертизы", - отметила Тертухина.

Она также указала, что термин «режим Путина» в статье Орлова* в экспертизе разобран не полностью. "Почему слово «Путин» вы разбираете, а понятие «режим» нет?" - спросила Тертухина. "Потому что Путин это главнокомандующий ВС РФ. И от него идет вывод на вооруженные силы РФ. А «режим» в задачи экспертизы не входил", - ответила Зуева. В экспертизе отмечалось, что критика Путина, который является главкомом, является нападками и на всю «социальную группу военнослужащих». Защита, в свою очередь, отметила недопустимость такой привязки.

Долгий допрос эксперта вызвал недовольство судьи, которая неоднократно снимала вопросы защиты, заявляя, что они "не имеет отношения к сути дела".

Сторона обвинения завершила предоставление доказательств. После чего защита Орлова* занялась представлением своих доказательств.

Судья отказала в ходатайстве защиты о вызове на допрос следователя по делу Орлова*, а также не удовлетворила ходатайства о признании недопустимыми доказательствами экспертиз по делу.

Но суд удовлетворил большинство ходатайств о приобщении материалов, которые защита передала на следствии. Среди них - ряд резолюций Генассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине, доклады спецпредставителей ООН и ОБСЕ о положении с правами человека в РФ после начала СВО, в частности, о нарушении права на свободу слова в связи с введением уголовного наказания за «дискредитацию ВС».

Были также приобщены характеризующие Орлова* материалы. Например, характеристика от чеченского правозащитника Оюба Титиева. "Олег Орлов* - не враг России, а её надежда. Он заслуженный герой нашего времени", - выразил свою оценку Титиев.

Кроме того, была оглашена и характеристика Орлова* от правозащитного центра Кабардино-Балкарии за подписью Валерия Хатажукова. "Орлов* особо обращал внимание в своей правозащитной деятельности на Северный Кавказ, где по указке из центра создали режимы, приводящие к чудовищным нарушениям прав человека. Орлов* многое сделал для создания системы правовой помощи", - сказано в характеристике.

Так как сам Орлов* посчитал небезопасным появление свидетелей защиты на суде, адвокат попросила огласить показания свидетелей защиты на предыдущем процессе, а именно исследовать показания бывшего омбудсмена России Владимира Лукина, Рыбакова, главы Комитета "Гражданское содействие"* Светланы Ганнушкиной*, журналистки Елены Милашиной и других. Но судья отказала, отметив, что оглашению на суде подлежат только показания свидетелей на предварительном следствии.

Правозащитник Александр Верховский, который посетил заседание суда, считает, что отказ Орлова* от дачи показаний и вообще от участия в процессе сам по себе ничего не изменит. "Он только ускорил ход суда. А доказательств вполне достаточно тех, что предоставлены защитой", - сказал он.

Суд отложил заседание на 12.00 26 февраля. Стороны выступят с прениями. Ожидается, что в этот же день будет последнее слово подсудимого и приговор.

Напомним, поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей, заявило ведомство.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

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* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.