Контрактник из Майкопа осужден за самовольное оставление части

19 февраля 2024, 02:42

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Военный контрактной службы Владимир Марченко дважды уходил в самоволку, во время одной из них приобрел наркотики. За это суд в Майкопе приговорил его к семи с половиной годам колонии. Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел апелляционную жалобу военнослужащего Владимира Марченко на приговор нижестоящего суда, который признал его виновным по двум статьям об оставлении воинской части, а также одной статье о приобретении наркотических средств, пишут 18 февраля "Кавказ.Реалии"*.

В апелляционном определении, опубликованном на сайте Южного окружного военного суда, говорится, что приговор Марченко вынес Майкопский гарнизонный военный суд в ноябре прошлого года. Он был приговорен к пяти годам и шести месяцам по двум эпизодам самовольного оставления части (часть 5 статьи 337 УК РФ) и году по части 1 статьи 227 УК РФ.

Отмечается, что Марченко, проходящий военную службу по контракту, решил отдохнуть от ее прохождения и не явился в часть. Сроки его отсутствия на службе в определении не указаны. В это же время он приобрел "без цели сбыта у неустановленного лица наркотическое средство, производное N-метилэфедрона". Масса его не указан, но отмечается, что "в значительном размере". Хранил он наркотики в своей машине, где они и были найдены полицейскими. После этого Марченко, "желая избежать уголовной ответственности за содеянное", вновь не явился в воинскую часть. Затем, впрочем, он добровольно явился в военный следственный отдел в Армавире.

Нижестоящий суд учел, что Марченко получил ранение при выполнении специальных задач. Его приговорили путем частичного сложения наказаний к семи годам и шести месяцам колонии общего режима.

Апелляционный суд счел такое наказание справедливым и оставил его без изменения.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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