Чиновники проигнорировали жалобы астраханских сельчан на проблему с дорогой

18 февраля 2024, 09:48

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Из-за отсутствия покрытия дорога в поселок Камардан Володарского района в непогоду стала непроходимой, из-за чего населенный пункт остался без транспортного сообщения, и дети неделю не ходят в школу, пожаловались сельчане в соцсети. Около трех месяцев назад жители Камардана просили чиновников решить проблему с дорогой, но те, по словам сельчан, так и не отреагировали.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября 2023 года жители поселка Камардан в Астраханской области пожаловались, что из-за плохой дороги во время непогоды они не могут добраться на работу, а дети – в школу.

Чиновники проигнорировали жалобы жителей поселка Камардан в Володарском районе на проблему с дорогой, пожаловались 17 февраля местные жители в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

Один из сельчан снял видео, на котором показана ставшая непроходимой из-за осадков грунтовая дорога. Ее пытаются объехать два легковых автомобиля. "Никто не принимает никаких действий, дети не ходят школу неделю, так как транспорт просто не заезжает. Обратите, пожалуйста, на нас внимание", – приведено в описании ролика обращение сельчан к чиновникам.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 79 тысяч пользователей, на 09.45 мск 18 февраля набрал 177 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев.

"Легче самим сельчанам всей области, у кого дорог нет, с поставщиками щебня договариваться. Да привозить и сыпать. Ничего чиновники не сделают ни в Володаровке, ни в Лимане, ни Икряном", – написал Рашид Умеров.

"За самовольную щебенку их будут штрафовать", – ответил ему Валерий Александров.

"Надо таких видео побольше, сделать. Одно целое [видео смонтировать из них] и показать его [президенту России Владимиру] Путину, чтобы знал, что творится у нас в Астрахани и области. Куда уходят миллионы, которые выделяют на дороги?" – задалась вопросом Юлия Анатольевна.

"Никто ничего делать не будет, таких как вы куча сел и деревень, Разночиновка и другие села. Купите полноприводные машины", – сыронизировал Serega Inutin.

"В таком состоянии вся область, а губернатору все равно", – заявил пользователь с ником Анд Маш.

На 09.45 мск на сайте администрации Володарского района нет комментариев относительно жалобы жителей поселка Камардан на проблему с дорогой.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астрахани и Астраханской области регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой. В частности, 12 февраля астраханцы самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собираются длинные пробки. Другие горожане, комментируя их инициативу в соцсети, раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам города.

26 октября 2023 года жители поселка Володарский в Володарском районе самостоятельно уложили на проезжую часть нескольких улиц твердое покрытие из строительных отходов, поскольку машины не могли ездить по грунтовым дорогам в непогоду.

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