Жители поселка под Астраханью призвали власти решить проблему с дорогой

28 ноября 2023, 08:46

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Из-за плохой дороги жители поселка Камардан в Астраханской области во время непогоды не могут добраться на работу, а дети в школу, пожаловались в соцсети местные жители. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам жителей, а местные власти сослались на недостаток финансирования.

Жалоба жительницы Астраханской области Элланы Джангазиевой на плохую дорогу к поселку Камардан в Володарском районе была размещена 27 ноября в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"Данная проблема не дает передвигаться автомобилям и школьным автобусам. Как только идёт дождь или снег, всё – проехать невозможно, ни на работу, ни в школу. Добираются только те, кому срочно нужно выехать. Объехать это препятствие нет никакой возможности", – пожаловалась астраханка.

К посту также прикреплено видео, на котором показана грунтовая дорога, поверхность которой после дождя превратилась в грязь. По дороге едет автомобиль, на поверхности видны несколько колей. Из-за труднопроходимой дороги машина едет на малой скорости. Съемка ведется из ее салона. Звук в видео отсутствует.

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 206 тысяч пользователей, на 08.45 мск 28 ноября набрал 511 отметок с реакцией пользователей и 152 комментариев.

"Это не дорога, а направление", – сыронизировал Леонардо Гутьеррес.

"По такой дороге утром, а затем после уроков возят детей три школьных автобуса. Примерно 75 детей", – отметила Галия Хисамеденова.

"О плохой дороге? А где дорога то?" – спросил пользователь Pac Man.

"Об этих дорогах все знают, но никто не думает, как живёт народ", – заявил Марат Мубаракшин.

Другая часть пользователей раскритиковала власти. "Все это плоды деятельности на посту главы Володарского района Заизы Исмуханова. За что голосовали жители района – то и получили", – считает Глеб Иванов.

"Данная автодорога находится в ведении областной администрации, а никак не районной. Прежде чем обвинять главу района, нужно убедиться в достоверности своих слов", – ответила ему Галия Умбетова.

Еще одна часть комментаторов заявила, что проблема с плохими дорогами актуальна во многих районах и населенных пунктах Астраханской области. "Во многих селах так", – написал пользователь Memento Mori.

"В Травино тоже самое", – заявила Полина Хамзяева.

"Смотришь на эти дороги, то есть их отсутствие в Володарском районе, и думаешь, оказывается не так плохи наши разбитые дороги в Красноярском районе", – сыронизировала Зуля Батракова.

На жалобу на плохую дорогу к поселку Камардан отреагировало министерство транспорта Астраханской области.

"Подъезд к поселку Камардан от автодороги Володарский – Кошеванка, Володарский – Кошеванка и Астрахань – Зеленга находится в оперативном управлении ГКУ АО "Астраханьавтодор". В текущем году запланировано проведение ремонтных работ на участке км 45+859 – км 58+260 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Зеленга в Володарском районе Астраханской области, протяжённостью 12,401 км", – написал администратор страницы Минтранса Астраханской области в соцсети "ВКонтакте".

Лимит финансирования, ежегодно направляемый из бюджета Астраханской области на строительство, ремонт и содержание автодорог не позволяет одномоментно отремонтировать все автомобильные дороги регионального значения, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что 26 октября жители поселка Володарский в Володарском районе самостоятельно уложили на проезжую часть нескольких улиц твердое покрытие из строительных отходов, поскольку машины не могли ездить по грунтовым дорогам в непогоду.

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