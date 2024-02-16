Стихийная свалка мусора ликвидирована в Баксанском районе после жалоб сельчан

16 февраля 2024, 07:17

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Ликвидирована крупная свалка мусора в селе Исламей, на которую пожаловались местные жители, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

На окраине села Исламей ликвидирована несанкционированная свалка мусора после того, как Центр управления регионом зафиксировал в соцсетях жалобы жителей, сообщило вечером 15 февраля в своем телеграм-канале ведомство.

"Очень много мусора на окраине села. Образовалась свалка. Очень плохо выглядит территория", – приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Баксанского района. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Несанкционированная свалка ликвидирована. Территория площадью 2 га приведена в нормативное состояние. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!", - говорится в публикации.

Напомним, с начала года к 10 февраля в Прохладном были убраны по меньшей мере пять несанкционированных свалок, на которые жаловались местные жители

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе 2023 года юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

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