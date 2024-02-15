15 февраля 2024, 23:57
Боец из Северной Осетии погиб в военной операции
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Омар Намазов погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Ирафского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 259 бойцов из Северной Осетии.
"Кавказский узел" писал, что Беслан Даулетов стал 258-м жителем республики, чью гибель в зоне специальной военной операции подтвердили власти.
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец селения Лескен Омар Намазов, ему было 24 года, сообщила сегодня администрация Ирафского района в своем Telegram-канале.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 259 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на государственных телеканалах не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов.
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Автор: "Кавказский узел"