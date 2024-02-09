Житель Северной Осетии погиб в зоне СВО

09 февраля 2024, 10:49

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На Украине погиб житель Моздокского района Беслан Даулетов. Он стал 258-м жителем республики, чья смерть в зоне специальной военной операции подтверждена властями.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно о гибели на Украине Сослана Кочиева. Он стал 257-м жителем Северной Осетии, погибшим в ходе СВО.

О смерти Беслана Даулетова сообщила с своем телеграм-канале администрация Моздокского района. "При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Моздокского района Даулетов Беслан Аминович, 1994г.р", - говорится в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 258 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Север-Кавказского и Южного федеральных округов и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.