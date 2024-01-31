Сослан Кочиев, скриншот телеграм-канал https://t.me/MozdokRaionAMS/2878

31 января 2024, 14:06

Житель Северной Осетии погиб на Украине

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В зоне специальной военной операции погиб житель Моздокского района Сослан Кочиев.

Как сообщал "Кавказский узел", к 27 января была официально подтверждена гибель в военной операции как минимум 256 бойцов из Северной Осетии.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Моздокского района Кочиев Сослан Александрович,1989 года рождения, сообщила пресс-служба администрации района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 257 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на государственных телеканалах не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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