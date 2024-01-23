23 января 2024, 23:10

Росгвардеец из Северной Осетии погиб на Украине

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Старший сержант Борис Торчинов погиб в ходе военной операции на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель там как минимум 255 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Николай Тринов стал как минимум 254-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", где собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Борис Торчинов погиб в военной операции на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе № 17 Владикавказа. 

Таким образом, на сегодняшний день официально подтверждена гибель в военной операции не менее 255 жителей Северной Осетии. Всего, по данным на 23 января, официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3294 военных с юга России, в том числе 1609 – из СКФО и 1685 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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