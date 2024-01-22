22 января 2024, 23:40

Житель Северной Осетии погиб в спецоперации на Украине

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Николай Тринов из Моздокского района погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 254 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Колесников стал как минимум 253-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", где собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Таким образом, на сегодняшний день официально подтверждена гибель в военной операции не менее 254 жителей Северной Осетии. Всего, по данным на 21 января, официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3281 военных с юга России, в том числе 1601 – из СКФО и 1680 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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