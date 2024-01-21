Стало известно о гибели на Украине военного из Северной Осетии

21 января 2024, 00:37

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Сергей Колесников умер после ранения, полученного в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала боевых действий официально подтверждена гибель как минимум 253 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Аркадий Калиев стал как минимум 252-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

После полученного в ходе специальной военной операции на Украине ранения умер Сергей Колесников, ему было 20 лет, сообщила 20 января администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 253 жителей Северной Осетии. Всего власти и силовики на 00.30 мск 21 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3281 военных с юга России, в том числе 1601 – из СКФО и 1680 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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