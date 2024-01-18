Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

18 января 2024, 18:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аркадий Калиев погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 252 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Амир Рамазанов стал 251-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель города Дигоры Аркадий Калиев погиб в специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Дигорского района в своем telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 252 жителей Северной Осетии. Всего власти и силовики на 18.09 мск 18 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3268 военных с юга России, в том числе 1597 – из СКФО и 1671 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.