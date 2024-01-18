18 января 2024, 18:09

Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

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Аркадий Калиев погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 252 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Амир Рамазанов стал 251-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель города Дигоры Аркадий Калиев погиб в специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Дигорского района в своем telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 252 жителей Северной Осетии. Всего власти и силовики на 18.09 мск 18 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3268 военных с юга России, в том числе 1597 – из СКФО и 1671 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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