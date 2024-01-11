11 января 2024, 22:24

Боец из Северной Осетии убит на Украине

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Амир Рамазанов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 251 бойца из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Алан Медоев стал 250-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель села Виноградное Моздокского района Амир Рамазанов погиб в военной операции на Украине, ему было 26 лет, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 251 жителя Северной Осетии. Всего власти и силовики на 22.24 мск 11 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3341 военного с юга России, в том числе 1586 – из СКФО и 1655 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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