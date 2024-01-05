Алан Медоев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Ирафского района от 04.01.24, https://t.me/mo_irafsky/485

05 января 2024, 19:12

Контрактник из Северной Осетии погиб в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алан Медоев погиб на Украине, сообщила администрация Ирафского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 250 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Петров стал 249-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине  погиб военнослужащий по контракту, 35-летний житель селения Чикола Алан Медоев, сообщила 4 января администрация Ирафского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 250 жителей Северной Осетии.  Всего с начала спецоперации власти и силовики к 19.10 мск 5 января сообщили о гибели на Украине не менее 3214 бойца с юга России, в том числе 1576 - из СКФО и 1638 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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