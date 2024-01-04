04 января 2024, 22:00

Житель Северной Осетии убит в военной операции на Украине

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Житель поселка Советского Владимир Петров погиб, участвуя в проведении военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района Северной Осетии. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 249 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Роберт Кобесов стал 248-м военным из Северной Осетии, чью гибель в военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб житель поселка Советский Петров Владимир Юрьевич,1980 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Таким образом, число погибших на Украине военных из Северной Осетии, чью гибель официально подтвердили власти, достигло 249, подсчитал "Кавказский узел".

Всего, согласно официальным данным на 3 января, в военной операции на Украине погибло 1570 жителей СКФО и 1630 военных из ЮФО. 

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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