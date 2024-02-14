Власти Ингушетии раздали грамоты за поддержку Палестины

14 февраля 2024, 23:27

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Около 50 сотрудников МЧС, благотворительных фондов и волонтеров получили благодарности и грамоты за участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины, отчитались власти Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября 2023 года власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи. Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Всего в республике собрано 180 тонн помощи для Палестины, отчитался Калиматов.

Вся работа по сбору и отправке груза в Палестину была выполнена волонтерами, представителями благотворительных организаций "Тешам" и "луб добрых людей" и сотрудниками МЧС, сообщил сегодня глава Ингушетии, отчитываясь о награждении участников собра помощи.

Правительство Ингушетии сообщило, что грамоты и благодарности за проведенную работу по организации, сбору и доставке гуманитарной помощи получили около 50 человек.

"Жители нашей республики в очередной раз доказали, что являются отзывчивыми и неравнодушными к чужой беде людьми, не остающимися в стороне от происходящих событий. В течение десяти дней было собрано более 180 тонн гуманитарной помощи, с помощью наших активистов за короткий срок груз рассортировали, упаковали и подготовили к отправке. Совместными усилиями мы смогли оказать палестинскому народу посильную помощь", - заявил на церемонии награждения первый вице- премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев.

29 января студент Накир Зангиев рассказал, что по собственной инициативе обучает палестинских детей, которые приехали в Ингушетию, русскому языку. Аналогичные курсы для женщин проводятся в культурно-просветительском центре "Ираз". Занятия по русскому языку организованы для детей беженцев из сектора Газа в школе Назрани, кроме того, вместе с волонтером дети и взрослые изучают русский и ингушский языки. Некоторые беженцы начали преподавать английский и арабский онлайн, сообщила сотрудник благотворительного фонда. Многие прибывшие в Ингушетию беженцы из Палестины имеют высшее образование, в том числе по строительным специальностям, и преподают жителям республики английский и арабский языки. Барьером остается незнание русского языка, однако палестинцы продолжают усердно его изучать, рассказали сотрудники местных волонтерских организаций, которые работают с беженцами из Палестины.

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, 13 декабря – еще 18 беженцев. 1 января в Ингушетию прибыла третья группа из 14 палестинских беженцев, в том числе 11 детей, а 22 января – 32 человека, в том числе 23 ребенка. Семья из четырех человек приехала в республику 27 января. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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