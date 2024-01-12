Жители Ингушетии собрали 180 тонн помощи для палестинцев

12 января 2024, 19:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

100 фур с гуманитарным грузом из Ингушетии уже доставлены к жителям Палестины, готовится отправка нового самолета. Всего жители Ингушетии собрали 180 тонн гуманитарной помощи для палестинцев, 120 из которых еще предстоит отправить нуждающимся.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября 2023 года власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи. Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Более 27 тонн гуманитарного груза с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости доставлено в Египет, откуда помощь будет передана жителям Палестины, отчитались власти Ингушетии 7 декабря. 20 декабря 2023 года стало известно об отправке спецборт с медикаментами.

Более 100 фур с гуманитарной помощью доставлены жителям Палестины, отчитался сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

"Гуманитарный груз был передан Египетскому обществу Красный полумесяц в городе Эль-Ариш. В составе 100 фур он отправился в Палестину, и, к счастью, жители его уже получили. Вошли туда медикаменты, постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты, в том числе детское питание", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, "следующий борт также полностью готов к отправке", однако он намерен обращаться к главе МЧС России Александру Куренкову, "чтобы попробовать ускорить процесс". Калматов добавил, чо жители республики собрали "более 180 тонн груза", продемонстрировав готовность помогать нуждающимся. "Безусловно, мы приложим все усилия, чтобы доставить оставшиеся 120 тонн груза", - пообещал Калиматов.

"Кавказский узел" также писал, что 5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины, а власти займутся их размещением и трудоустройством. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа из 55 беженцев из сектора Газа, а 13 декабря – еще 18 беженцев. 1 января власти республики отчитались, что прибыла третья группа из 14 палестинских беженцев, в том числе 11 детей. Прибывшим планируется предложить рабочие места и обучение в детсадах и школах, сообщил глава республики.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.