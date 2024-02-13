Юристы оценили правомерность преследования за видео с монументом "Родина-мать"

13 февраля 2024, 18:16

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К символам воинской славы относятся любые памятники, связанные с темой Великой Отечественной войны, отметили юристы. По их мнению, хотя блогер Алена Агафонова не совершила в отношении монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде реальных действий, ее преследование вписалось в сложившуюся практику.

Как писал "Кавказский узел", следствие отчиталось о задержании жительницы Самары, которая летом 2023 года сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Подозреваемая принесла извинения. Блогер из Самары Алена Агафонова арестована до 10 марта за осквернение символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма"). Следствие близко к завершению, вскоре дело направят в прокуратуру и суд, сообщил представитель ведомства.

Любой памятник, имеющий отношение к Великой Отечественной войне, считается символом воинской славы, отметил военный юрист Артем Мугунянц. "Если памятник имеет какое-то отношение к Великой Отечественной войне, то это уже символ воинской славы. Более того, это касается не только Великой Отечественной войны, но и Первой отечественной войны с Наполеоном. Если памятник имеет к ней отношение, то это символ воинской славы. Поэтому тут следует очень аккуратно быть с памятниками, имеющими отношение к войне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отмечает, что возбуждение дела против блогера противоречит закону. "Никаких реальных действий, например, налития краски, совершения иных физических действий не было. Было всего лишь движение в сторону символа. Если бы у нас были средства международной защиты, то можно было туда обратиться и выиграть дело. Но к сожалению, у нас уже нет такой возможности", - отметил он.

Мугунянц уверен, что хулиганские действия с символами воинской славы не могут иметь отношение к реабилитации нацизма. "В России правосудие имеет обвинительный и карательный характер. Поскольку у нас государство стало очень обидчивым, то не следует близко подходить к памятникам воинской славы, не надо на их фоне совершать какие-то действия. Любое действие может быть расценено как осквернение и реабилитация нацизма. Это опасно для вашей жизни и здоровья", - посоветовал он.

Московский юрист Евгений Черноусов также отмечает, что все памятники и скульптуры, приуроченные к памяти Великой Отечественной войны, являются символами воинской славы.

"Есть Федеральный закон №32 "О днях воинской славы и памятных датах России", и все памятники, которые относятся к памятным датам, установленным этим законом, считаются символом воинской славы. Любое надругательство над этими памятниками может стать основанием для возбуждения уголовного дела", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Практика показывает, что для возбуждения уголовного дела не обязательно дотрагиваться либо касаться памятника, добавил он. "Можно снять видео на фоне памятника и осквернить его. Как показывают разные случаи, дела возбуждаются по разным причинам, начиная от конкретных действий по осквернению, заканчивая шутками на фоне или в адрес воинской славы. Поэтому этот случай блогера из Самары ничем не отличается от предыдущих", - указал он.

Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, наоборот, отмечает, что нет перечня памятников и скульптур, признанных символами воинской славы.

"Нет такого перечня, нет никакого списка подобных памятников. В этом вся проблема. Все эти уголовные дела из серии бредовых историй. Кто-то посмотрел видео, оно ему не понравилось, и он написал донос на блогера. А там в правоохранительных органах решили, что это осквернение. В этой истории ничего кроме противозаконных действий против нее я не вижу. Это как с экспертами-филологами. Какой-то там эксперт решил, что ее действия осквернили памятник", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается статьи "Реабилитация нацизма", то по ее мнению, так как речь идет о скульптуре, а не о мемориальном комплексе, эта статья не применима к действиям блогера. "Насколько я помню, это не мемориальный комплекс, там нет захоронений. Это просто скульптуры. Должен быть специальный перечень символов воинской славы, составленный, например, Минкультом. У них есть такой перечень? Я не видела, не знаю. Поэтому все подобные истории заканчиваются тем, какое решение принимает следствие в каждом отдельном случае", - отметила она.

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