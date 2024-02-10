Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

10 февраля 2024, 10:26

Житель Адыгеи обвинен в дезертирстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адыгее поместил под стражу местного жителя, который, по версии следствия, будучи военнослужащим, после отпуска не явился к месту прохождения воинской службы.

По версии следствия, военнослужащий из Адыгеи в период мобилизации после отпуска не прибыл к месту прохождения воинской службы и при этом не привел уважительных причин.

В отношении него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 338 УК РФ "Дезертирство" (предусматривает до 15 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Следствие обратилось в суд с ходатайством заключить жителя Адыгеи под стражу на время следствия, передал 9 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Обвиняемый и его защита возражали против избрания меры пресечения в виде ареста, однако суд пришел к выводу, что житель Адыгеи может скрыться от следствия и поместил его под стражу на два месяца, отметила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 28 января стало известно, что суд в Майкопе приговорил к пяти годам заключения военнослужащего из Краснодарского края Владимира Литенкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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