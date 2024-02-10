Дорога "Тальниковый – Разночиновка". Кадр из видео https://vk.com/wall-37473293_1861481

10 февраля 2024, 09:37

Астраханские сельчане указали властям на нерешенную проблему с дорогой

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Местный житель снял на видео распутицу на дороге "Тальниковый – Разночиновка" в Наримановском районе и опубликовал ролик в соцсети. Эта дорога уже длительное время не имеет асфальтового покрытия и во время осадков становится непроходимой, а чиновники не обращают внимания на эту проблему, пожаловались в комментариях другие сельчане.

Жалоба местного жителя на плохое состояние дороги, связывающей поселок Тальниковый в Красноярском районе с поселком Разночиновка в Наримановском районе была опубликована 9 февраля в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

К посту прикреплено видео, на котором показана грунтовая дорога, ставшая непроходимой из-за осадков. На обочине стоит легковая машина, которую двое мужчин цепляют тросом к трактору. Несколько поодаль стоит еще один автомобиль – "Шевроле Нива".

"16 километров бездорожья. [Дорога] "Тальниковый – Разночиновка". "Шевроле Нива" полноприводная не может проехать", – сказал автор видео.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 108 тысяч пользователей, на 09.30 мск набрал 125 отметок с реакцией пользователей и 48 комментариев.  

"Как будто танки проехали", – отметила Мила Левова.

"Я в городе на Комсомольской Набережной застряла на машине, а тут село", – написала Юлия Салимжанова.

"В городе ничего не делают, а вы хотите, чтобы в каком-то поселке дорогу сделали", – высказал схожее мнение Dmitriy Mikhailov.

"Сколько себя помню она всю жизнь такая. Пешком ходили до Алтайского, там когда-то щебенка была, а дальше везде грязь до самой Разночиновки", – отметила Людмила Евчук.

"Первая четверть 21-го века скоро закончится, а с дорогами проблема в нашей области не решена", – сыронизировал Руслан Аитов.

"Какой ужас! Где власти Астраханской области? Да, что же такое творится? Дорога до Тишково такая же. С ума сойти. Люди стали безразличны. Перестать налог транспортный платить, кто в таких местах живет", – считает Валентина Фадеева.

"В этом селе детский дом для больных детей, объект регионального значения. Столько лет не могут постелить асфальт. Для фото положили маленький кусок и на этом все. Позорище", – подчеркнула Ольга Федорова.

На 09.30 мск на сайтах администраций Красноярского района, Наримановского района, а также на сайте правительства Астраханской области нет комментариев относительно жалобы жителей на состояние дороги "Тальниковый – Разночиновка".

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы ранее неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой. В частности, 5 февраля стало известно, что жители Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Ранее, 2 ноября 2023 года, жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались на неисправную канализацию. Также в октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани рассказали, что несколько недель у них проблема с водоснабжением.

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Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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