Аналитики назвали системными нарушения на президентских выборах в Азербайджане

08 февраля 2024, 15:38

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На президентских выборах в Азербайджане активно использовался административный ресурс, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". Массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки действующего главы государства после восстановления территориальной целостности страны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам, набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками.

Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

Нарушения, зафиксированные медиа и независимыми наблюдателями на внеочередных президентских выборах 7 февраля, носили системный характер, потому что они стали уже характерными для избирательной практики Азербайджана, и повторяются в ходе каждой избирательной кампании, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области выборов, руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

"Вновь мы стали свидетелями традиционных нарушений и фальсификаций – вбросов бюллетеней пачками, так называемых "каруселей", когда одни и те же избиратели голосовали на разных участках, искусственного завышения явки, давления на независимых наблюдателей" - отметил Сулейманлы.

"Новшеством" он назвал чрезмерное использование административного ресурса для "запредельного повышения явки". "Азербайджанское общество уже много лет пребывает в состоянии политической апатии из-за ограничения демократических норм, и к выборам у граждан доверия нет. Каждый раз власти используют административный ресурс для повышения явки избирателей. Обычно используют сотрудников бюджетных учреждений для повторных голосований. Но в этот раз впервые стала применяться практика принуждения к голосованию и работников частного сектора. Это преследовало цели придания видимости "тотальной поддержки" Ильхама Алиева как лидера, обеспечившего военную победу Азербайджана в войне с Арменией и восстановление территориальной целостности страны. А поскольку и ранее Алиев по официальным данным побеждал с высоким процентом голосов, в пределах 80-85 процентов, то теперь надо было еще более завышать этот показатель. Поскольку законы в стране плохо работают, то граждане вынуждены были выполнять требования работодателей идти на выборы. Причем, люди голосовали там, где им положено, а потом вынуждены были идти и на участки, куда им скажут. В школах учителя вызывали родителей приходить на голосование. Работники учреждений, где были участки, голосовали и по месту жительства, и по месту работы. Были специальные группы, которые ходили по нескольким участкам. Некоторые руководители бюджетных учреждений настолько переусердствовали, что из-за одновременного прихода на участки большой массы людей наблюдалось столпотворение на входах в места голосования", - рассказал Сулейманлы.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, говорится в справке "Кавказского узла" "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

По его словам, нынешние президентские выборы в целом были схожи с предыдущими выборами, прошедшими в 2018 году. "Однако в этот раз кампания прошла совсем блекло. Если раньше к выборам допускались альтернативные кандидаты, которые еще имели оппозиционные взгляды по каким-то вопросам, то в этот раз "соперники" Алиеву были подобраны таким образом, что в их выступлениях вообще не было никакой критики. Казалось бы, в таких условиях и объективно высоким рейтингом Алиева на фоне военных побед проблем с его победой на выборах не должно было быть, но все равно госаппарат пошел на масштабные фальсификации. В этом смысле логика азербайджанской власти не поддается никакому разумному объяснению", - отметил Сулейманлы.

Политический аналитик, член "Платформы III Республики" Эльман Фаттах считает, что нарушения на выборах в Азербайджане были системные, "поскольку после 2000 года они проводятся по специальным политическим технологиям фальсификаций". "В Азербайджане с середин 1990-х годов выборы фальсифицируются. Но в начале этот процесс велся "кустарно". То есть участковые избирательные комиссии добивались нужного результата сами как могли. Однако не везде удавалось получать нужные результаты. В итоге ЦИК приходилось рисовать совершенно другие результаты, которые не сходилось с суммой по участкам. Это очень легко разоблачалось, поскольку экземпляры с участок попадали оппозиции и наблюдателям. В последний раз такое произошло на парламентских выборах 2000 года. Тогда сведения по участкам показали, что вообще кворума в 25 процентов не было. С другой стороны, на основе имеющихся данных от участков 63 процента голосов по пропорциональной системе занимала оппозиционная партия "Мусават". После этого, власти стали разрабатывать единую "методику" фальсификаций по всем избирательным участкам. С каждым разом они совершенствовали эту практику. Но неизменно нижестоящим комиссиям спускали методички как вести себя, как действовать, как фальсифицировать", - сказал Фаттах корреспонденту "Кавказского узла".

В этом смысле, продолжил он, нынешние президентские выборы не сильно отличались от предыдущих. "Разница, пожалуй, была в фокусе на создании видимости "фантастической явки". Это преследовало цели создания видимости "триумфа" Ильхама Алиева как "победоносного лидера", восстановившего военным путем целостность страны", - сказал Фаттах.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Эксперт по выборам, глава "Платформы права", правозащитник Самир Казымлы также считает, что "на выборах 7 февраля была продолжена практика фальсификаций".

"Нарушения были практически те же – завышенная явка, "карусели", вбросы бюллетеней, давление на журналистов и независимых наблюдателей. Новой "технологией", пожалуй, стало облегчение обеспечения участия в голосовании посторонних лиц. Дело в том, что на удостоверениях личности (внутренние паспорта) не указывается место прописки гражданина. Это информация содержится в чипе, заложенном в документ. Однако аппарат, который считывает эту информацию, был только у членов комиссии и наблюдатели не могли видеть прописан ли данный человек на этому участке", - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, в целом нынешняя кампания была более тусклой, чем выборы 2018 года "На предыдущих выборах 2018 года в Азербайджане не было таких массовых репрессий как сейчас. Нынешние выборы прошли на фоне уголовного преследования журналистов, активистов, содержания в заключении потенциального кандидата в президенты, лидера оппозиционной Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу и видного политика Тофига Ягублу. Все это свидетельствует о дальнейшем ухудшении политического процесса выборов", - сказал Казымлы.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли также отметил, что выборы сопровождались массовыми нарушениями. "К сожалению, наши рекомендации по исправлению недостатков в избирательной практике и устранению возможностей для фальсификации были проигнорированы властями", - сказал Мамедли. Он добавил, что ЦМВОД в ближайшее время опубликует отчет с оценкой выборов и рекомендациями относительно совершенствования избирательной практики.

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