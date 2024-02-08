Суд отказался снимать с должности главу Красноармейского района Кубани

08 февраля 2024, 13:45

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После жалоб жителей станицы Полтавская прокуратура подала иск в суд с требованием отправить в отставку главу Красноармейского района. Суд отказался увольнять главу района после того, как депутаты райсовета дали положительные отзывы о нем.

Как информировал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года прокуратура заявила, что исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко приходится дочерью главе Красноармейского района Юрию Васину, что противоречит законодательству. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

Жители станицы Полтавская длительное время борются против работы мусорного полигона и неоднократно проводили акции протеста. 10 октября 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. 4 декабря 2023 года он заявил о закрытии мусорного полигона.

7 февраля судья Красноармейского районного суда Н. Кравченко, отказал прокурору района в иске к депутатам местного совета. Поводом для иска стал отказ депутатов добровольно исполнить предписание прокурора о досрочном прекращении полномочий главы района Юрия Васина. Последний, как указывает прокурор в иске, допустил ряд коррупционных проявлений на своем посту. Об этом рассказал юрист Юрий Восконьянц, который присутствовал на суде в качестве слушателя вместе с лидером движения "Полтавская против свалки" Натальей Гаряевой.

По словам Юрия Восканьянца, на суд явились почти все ответчики-депутаты, около 15 человек от "Единой России" и от КПРФ. Из информации на сайте суда следует, что сам Юрий Васин и избирком края были приглашены в суд в качестве заинтересованных лиц.

"Сам Юрий Васин на суд не явился, а прислал своего представителя. От избиркома было два человека. Заинтересованные лица и ответчики все в один голос рассказывали суду, какой положительный руководитель Васин, и как много он сделал для района по "разумному" распределению земельных участков, в том числе под мусорную свалку, и как все хорошо функционирует в районе под его руководством", – рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что позиция истца-прокуратуры на суде диаметрально отличалась от позиции ответчиков. "Прокурор Владимир Гриненко перечислил ряд коррупционных нарушений Юрия Васина, даже те, о которых мы ранее и не знали и о которых в прокуратуру не писали. Несмотря на то, что суд отказал в иске прокурору, настроение у нас бодрое, потому что на нашей стороне прокуратура не только района, но и края. Сам прокурор края взял ситуацию на контроль по нашим жалобам и дал распоряжение прокурора района подать иск, который рассматривался сегодня", – отметил Восканьянц.

Вероятно, что прокуратура обжалует решение суда, считает он. "Если будет нужно, то полагаем что прокуроры, отстаивая закон по борьбе с коррупцией, дойдут и до Верховного суда. Во всяком случае мы сегодня с Натальей Гаряевой услышали непримиримую позицию прокуратуры и услышали много новых фактов о главе района Юрии Васине", – подчеркнул юрист.

По его словам, прокурор на суде заявил, что Васин скрывал от Совета депутатов информацию о конфликте интересов, так как дочь главы района была одним из учредителей свалки и является главным бухгалтером этого ООО. Она исполняла обязанности гендиректора ООО, когда Васин передавал им землю под свалку. Что глава района, используя свое служебное положение, будто бы умышленно снижал аренду за землю и что будто бы совершал иные действия, противоречащие интересам района и его жителей.

"И ещё мы узнали сегодня, что Васин не декларировал часть своих счетов в банках, и счета своей супруги также скрывал. Но для депутатов, чиновников администрации и самого Васина в лице его представителя, и, как выяснилось, для самого районного судьи в этом не было ничего особенного", – отметил Юрий Восканьянц.

Юрист также рассказал, что на суд пришло более двух десятков активистов, но никого из них не пропустили, несмотря на то, что суд был открытым. "Я и Наталья Гаряева прошли в зал в качестве слушателей, можно сказать, с "боем". <…> Активисты прождали нас около четырех часов на улице, несмотря на холодную погоду, чтобы узнать решение суда, но пояснить, почему суд принял такое решение и отказал прокурорам – сложно, потому что решение мы не видели. Как только его опубликуют, мы будем знать, почему суд не принял аргументы прокурора, а принял аргументы ответчиков-депутатов, которые фактически открыто поставили под сомнение требование к ним прокурора края", – пояснил Восканьянц.

Он не исключил, что вслед за гражданским процессом в отношении Юрия Васина может последовать и уголовный процесс, так как совершенные им деяния не ограничиваются лишением его полномочий главы. "Юрий Васин должен ответить за свои коррупционные дела и по уголовным статьям наших законов", – сказал юрист.

Восканьянц также отметил, что решение суда будет опубликовано на его сайте в течение пяти суток, и что, если этого не произойдет, то жители Полтавской будут жаловаться на отказ суда в доступе к правосудию.

Иск в суд на главу района был подан после жалоб активистов

Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева поддержала позицию Восканьянца. Она заявила, что поводом для подачи иска послужили жалобы общественности в прокуратуру края на коррупционную деятельность Юрия Васина. "Мы много писали, и вот, наконец, нам пришел ответ от 25 января из прокуратуры края за подписью главного прокурора края С. Табельского. Это произошло впервые за всю нашу борьбу со свалкой, чтобы прокурор края лично отвечал на наши заявления", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Гаряева продемонстрировала ответ прокурора Краснодарского края от 24 января 2024 года. В нем сказано, что прокуратура внесла представление в Совет Красноармейского района о несоблюдении главой района Васиным требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе относительно того, что он не принял меры к урегулированию конфликта интересов, связанных с владением муниципальным имуществом.

"Между тем дальнейший отказ представительного органа местного самоуправления в удовлетворении акта реагирования в части непринятия Васиным Ю.В. мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов послужил основанием для направления 24.01.2024 года и.о. прокурора Красноармейского района в Красноармейский районный суд административного искового заявления о признании принятого решения незаконным и досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Красноармейский район", – сообщила прокуратура.

Ведомство пообещало сообщить о результатах судебного разбирательства.

10 января Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и председателю Следкома с жалобой на неправомерное преследование. Активистка заявила, что коррумпированные чиновники, заинтересованные продлить работу мусорного полигона в станице, пытаются сфабриковать против нее уголовное дело.

Наталья Гаряева уточнила, что в отношении нее со стороны силовиков действий не ведется, и устно сотрудники правоохранительных органов сказали, что к ней претензий нет, а дело закрыто. "Но это слова, а на деле никаких документов о прекращении действий против меня следователей нет", – уточнила активистка.

Гаряева отметила, что заведенные ранее в ее отношении дела "заморожены". Она это связала с предстоящими президентскими выборами. "Чиновникам надо, чтобы все было тихо до выборов, но мы тихо сидеть не собираемся и будем добиваться справедливости и ответственности от тех, кто коррупционным путем столько лет отравлял нам здоровье и жизнь", – заявила она.

Активистка добавила, что через Полтавскую больше не ездят грузовики с мусором.

Некоторые из пришедших в суд станичников, которых не пустили в зал судебных заседаний, заявили, что поддерживают иск прокуратуры и считают, что из Совета района должны быть также исключены лояльные Васину депутаты. "Потому что они не отстаивают интересы жителей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист из Полтавской Вадим Мотовилов.

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