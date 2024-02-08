Астраханцы потребовали реакции властей на проблему с инфраструктурой

08 февраля 2024, 08:21

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На протяжении длительного времени в Ленинском районе Астрахани проблема с антисанитарией из-за ветхой канализации, а по разбитым дорогам к людям не могут проехать машины экстренных служб. При этом местные власти на многочисленные обращения присылают отписки. Реакции нет ни от администрации, ни даже от местных депутатов, пожаловались астраханцы.

Как информировал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что жители Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве, пояснив, что обращения к местным чиновникам не дают результатов.

Астраханцы неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой в городе. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались на неисправную канализацию. В октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани рассказали, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок.

Жительница Ленинского района Мария, которая приняла участие в видеообращении к президенту, рассказала, что в поселке Свободный, где она проживает, асфальт есть только на двух улицах – Цюрупы и Агрономической. Что остальные дороги в районе грунтовые, и что коммунальщики не производят даже их подсыпку. "А те, которые в асфальте, в таком состоянии, что по ним невозможно ни ездить, ни ходить", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Это создает угрозу безопасности всех участников дорожного движения, пояснила Мария. "Чтобы объехать ямы, водители выезжают на "встречку", там по-другому никак, и это очень опасно. А ведь там ездят, в том числе, пассажирские маршрутки, общественный транспорт", – сказала астраханка.

По словам Марии, она уже год направляет обращения в администрацию города, просит хотя бы отремонтировать асфальтированные дороги Свободного поселка. По ее словам, она написала не менее пяти обращений. "Все их ответы на мои обращения размытые, одни обещания, ответ, по сути, один и тот же – в бюджете нет средств, дороги Свободного поселка внесут в план-график работ, но, когда – не известно", – отметила Мария.

Согласно ответу управления дорожного хозяйства и транспорта (УДХТ) администрации Астрахани от 1 февраля 2024 года, за подписью замглавы администрации Астрахани Ивана Сапрыкина (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") "в рамках содержания улично-дорожной сети Астрахани в 2023 году был выполнен ремонт и подсыпка инертным материалом автодорог по улицам Цюрупы, Дальняя, Пархоменко". "На 2024 год сформирован план-график работ по содержанию улично-дорожной сети Астрахани. Мероприятия по ремонту автодорог в поселке Свободном в текущем году не запланированы", – сказано в ответе управления. В ведомстве также сослались на МБУ "Чистый город", ответственном за содержание и ремонт автодорог Астрахани, в том числе за подсыпку грунтовых дорог инертными материалами. "По информации учреждения, выполняются работы по подсыпке и профилированию дорог в грунтовом исполнении при наличии инертных материалов, в 2023 году приступили к подсыпке и профилированию грунтовых дорог по улицам в поселке Свободный: Староверова, Днепростроя, Индустриальная. В поселке Янго-Аул подсыпаны улицы: 2-я Пархоменко, Омская, Криворотова, Матросова".

В ответе УДХТ содержится неверная информация, заявила Мария. "Подсыпка инертными материалами улиц Староверова, Днепростроя, Индустриальной, 2-й Пархоменко, Онежской и Криворотова в 2023 году не проводилась", – подчеркнула она.

Требуется не только ремонт асфальтированных дорог, но и асфальтирование грунтовых, добавила активистка. "Грунтовые дороги, когда лужи и грязь, опасны, люди идут по скользкой жиже, и моя мама в свое время упала и сломала ногу, мы делали ей операцию. А у нас в Свободном много пенсионеров. И тротуаров нет особо, а какие есть – последний ремонт был в СССР, наверное. В последние 10 лет точно не было", – пояснила она.

Кроме того, указала Мария, в Свободном нет никакого места для прогулок с детьми, дети гуляют во дворах частных домов либо около своих дворов. "И освещения нет, не на всех улицах оно есть. И людям еще тяжелее добираться до дома, в том числе детям, которые учатся во вторую смену, пенсионерам, если идут вечером из поликлиники, да и просто людям с работы. И так идти невозможно, да еще и темно", – пожаловалась жительница Ленинского района.

По ее словам, она приняла участие в записи видеообращения, потому что хочет добиться действий от администрации. "Мы ждем, чтобы наша администрация ответила на все наши вопросы и хоть какие-то шаги предприняла в решении озвученных проблем. Они отвечают-то вовремя и регулярно, но толку нет. Хотя бы основные проблемы чтоб решили", – пояснила активистка.

Еще одна участница видеообращения, жительница поселка Янго-Аул Наталья, также заявила, что основные проблемы в ее районе – плохие дороги, отсутствие тротуаров, небезопасность для всех участников дорожного движения: "До работы, до школы добраться невозможно, тротуаров нет, люди вынуждены идти по проезжей части, нарушать ПДД", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Одна из основных улиц района, Новороссийская, с активным движением, также не оборудована тротуарами, при этом по обочинам скапливается грязь, которая еще более затрудняет ситуацию, рассказала Наталья. "Там по обочинам грязь по полтора метра, валики такие, из-за этого дорога сужается. В переулках нет асфальта, дороги грунтовые, и мы всю грязь вытаскиваем на Новороссийскую. Происходит нанос грунта в виде валиков по бокам. Дождь, осадки – всё это стекает, и получается дорога вся как мыльная, по грязи ездим. Мы четыре года бьемся, чтобы почистили дорогу от этой наносной грязи, сделали механизированную зачистку трактором, но добиться не можем", – посетовала астраханка.

"Я лично куда только ни обращалась – в УДХТ, в администрацию Ленинского района, к губернатору. Вот, 6 февраля пришел ответ на обращение к губернатору – из администрации города. Сказали, что в 2024 году нашего района в планах по ремонту дорог или тротуаров нет. Ранее еще отвечали из ЦУР (Центра управления регионом), и всегда так, что вот, мол, в I квартале 2023 года будет зачистка Новороссийской. Потом квартал проходит, мы опять делаем запрос, они отвечают – во II квартале. Потом в III-м и так далее, из квартала в квартал переносят сроки", – возмутилась активистка.

В ответе администрации Астрахани от 6 февраля, за подписью первого замглавы администрации Астрахани Назара Кучерука (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что в 2023 году управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани был выполнен ремонт и подсыпка инертным материалом автодорог по улицам Цюрупы, Дальняя, Пархоменко, а также ямочный ремонт моста через реку Прямая Болда в створе улицы Яблочкова. <...> В 2024 году сформирован план-график работ по содержанию улично-дорожной сети Астрахани. Мероприятия по ремонту автодорог в поселке Свободном в текущем году не запланированы".

Администрация годами отвечает отписками на жалобы, а потом происходят трагедии, и только это заставляет мэрию хоть что-то сделать с дорогами, отметила Наталья. Так, в июне 2023 года на мосту через реку Прямая Болда, ведущем в поселок Свободный, в ДТП погиб человек, и виной тому стала яма. "Парень ехал на мотоцикле, а рядом водитель на автомобиле крутнулся, чтобы объехать яму, и сбил его, насмерть, двое детей остались. И после этого ямы на мосту заделали. Мы после этого опять обращались в УДХТ, но Сапрыкин отвечает, что денег нет, не запланировано. Видимо, пока смертей не будет, никто не пошевелится", – сказала астраханка.

"Помимо прочего, у нас же остров. У нас Болда Прямая и Кривая, и на нашем острове нет ни парка, ни сквера, ни набережной. Можно было бы сделать променад, на эту тему мы тоже обращались, и тоже без результата. Говорят, у нас мест нет, но это не так. Депутаты от наших районов, Диляра Галиева и Фархад Туктаров, нам никак не помогают, они на обращения не отвечают даже. Вот мы и обратились к президенту. Причем у нас два года подряд, в 2022-2023 годах, были здесь выездные совещания с председателем гордумы Игорем Седовым, присутствовал глава района, депутаты, все коммунальные службы. Они что-то обещают, но ничего не меняется", – посетовала активистка.

На выездном совещании в марте 2022 года председатель гордумы Игорь Седов поручил профильным специалистам разобраться в ситуации (в поселке Свободный) и привести всё в порядок. "Жители получат ответы и решения на все запросы. Подготовку всех ответов на обращения астраханцев Игорь Седов контролирует лично", – отметило 16 марта 2022 года местное издание А24.press. В публикации сказано, что взятие Седовым ситуации на контроль не дало результатов на протяжении двух лет.

Всё, чего удалось добиться за годы жалоб и обращений, это то, что в 2023 году сделали уличное освещение на улице Пархоменко, отметила Наталья. Хотя другие улицы Свободного и Янго-Аула остались без освещения, таких немало. "Мы обратились к президенту, чтобы он дал указание нашим властям навести порядок в Янго-Ауле, благоустроить, создать элементарные блага для жителей. Может быть, хоть сверху дадут указание, и они не будут давать отписки", – пояснила она.

Жительница поселка Свободный Ирина хотя и не участвовала в записи обращения, но полностью его поддерживает. "Я работала, если бы не работала, то участвовала бы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подтвердила, что в их районе остро стоит проблема с отсутствием уличного освещения. "Когда были выборы, на нашу улицу Колумба приезжал мэр, Олег Полумордвинов, обещал нам уличное освещение, но его до сих пор нет. Нам дали отписку, что мощности не хватает на освещение нашей улицы. Я лично писала в 2023 году, потом мы писали коллективно на прямую линию Путина, в конце года. У нас многие писали. И всем отвечают, что нет возможности (сделать освещение). А у нас дети что утром, что со школы не могут дойти до дома. Я на работу выхожу рано утром – в резиновых сапогах, потому что грязно, да еще ни света нет, ни тротуаров. Если что-то жители делают, то своими силами. Мы сами стараемся насыпные тротуары делать. Грунт размывает, мы делаем подсыпку, но всё полностью (в землю) уходит", – пожаловалась астраханка.

Она также указала на разбитые дороги, по которым не могут проехать машины экстренных служб и такси. "Но у нас на улице Колумба есть еще своя проблема – у нас коллекторы текут. В 2021 году был первый серьезный прорыв, тогда "Астрводоканал" не приезжал три дня, потом приехал, течь устранили. С тех пор эта проблема возникает в год по несколько раз. С декабря 2023 текло по улице Колумба. Буквально неделю назад нам сделали, забили чопики, но в другом месте на нашей же улице течет с ноября, до сих пор не устранено", отметила Ирина.

По ее словам, она обращалась в прокуратуру, Роспотребнадзор, службу природопользования, администрацию. "Ответили, что "Водоканал" сказал, что там, мол, нет течи. И это уже не раз. "Водоканал" отвечает другим ведомствам, куда мы обращаемся, что всё нормально", – пояснила жительница Астрахани.

От неисправной канализации идет неприятный запах и возникла антисанитария, подчеркнула она. "Загрязняется вода, воздух, грунт. С детьми ездим в город гулять, тут погулять невозможно. Со двора не выйдешь, форточку не откроешь. Экологическая ситуация в районе катастрофическая. И мы постоянно, постоянно об этом пишем, но проблема не решается", – пожаловалась Ирина.

В ответе Ирине от управления Роспотребнадзора по Астраханской области от 7 февраля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") по поводу прорыва на улице Колумба говорится, что "осуществление контроля за эксплуатацией наружной инженерной сети водоотведения санитарным законодательством не регламентируется". Управление сообщило, что предприняло профилактические меры в виде информирования "Астрводоканала" с предложением рассмотреть вопрос о скорейшем устранении неисправностей в работе системы водоотведения (канализации). К письму приложена копия ответа управлению Роспотребнадзора из "Астрводоканала", в нем говорится, что работы по устранению течи напорного коллектора на линии канализации на улице Колумба были выполнены 29 января. Сейчас водоотведение нормализовано, сообщил "Астрводоканал" на запрос Роспотребнадзора. 6 февраля Ирина засняла видео (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), на кадрах которого видно, что улица Колумба подтоплена.

Согласно данным на сайте администрации Астрахани, по состоянию на 2018 год в поселке Свободный и Янго-Ауле проживало 24 тысячи человек. Местный активиста Наиль пояснил, что обращение к президенту поддерживают многие его соседи, и что на видеозаписи показана инициативная группа. "Это же не митинг. Для записи видео достаточно 10-15 человек. А остальные поддерживают нас, мы же все в одном районе живем, в одних условиях. В комментариях [в соцсетях] вы можете видеть, что поддержка со стороны других жителей есть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист указал, что поддержки от местных депутатов, избранных от районов Свободный поселок и Янго-Аул, нет. "Депутаты не поддерживают, а только обещают. Местному жителю пройти выборы в 2022 году не дали, хотя он баллотировался, власть поставила более удобную для себя кандидатуру, кто не будет путаться под ногами. Так что никакой поддержки из думы нам нет", – посетовал Наиль.

Сотрудник в приемной администрации Ленинского района Астрахани перенаправил корреспондента "Кавказского узла" к заместителю главы администрации этого района Владиславу Пескову. Он заявил, что местным властям известно об обращении жителей к президенту. "По всем обращениям, которые приходят, которые нас касаются, мы отписываемся. Работа ведется во всех направлениях, я тут ничего не могу вам сказать", – сказал Песков корреспонденту "Кавказского узла".

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