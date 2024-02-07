Журналисты в Баку заявили о препонах в освещении выборов

07 февраля 2024, 12:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На некоторых избирательных участках в Баку журналистам не позволили освещать ход голосования на выборах президента, сославшись на их отсутствие в медиареестре. Регистрация журналистов не нужна для работы на избирательных участках, прокомментировали в Агентстве развития медиа.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. На избирательные участки в Баку, где проходит голосование на президентских выборах, избирателей пускают по очереди, что вызвало скопления людей у входов. Некоторые горожане сочли исход выборов предрешенным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на сегодня внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

На некоторых избирательных участках в Баку журналистам не позволяют освещать ход голосования, сообщает Turan. В частности, на участке № 19 Нариманов-Низами-Бинагадинского округа журналистам не позволяют вести съемки под предлогом того, что у них нет регистрации в медиареестре. "На 19-м участке 29-го Сабунчинского избирательного округа также журналистам не дали работать по той же причине. В Третьем округе Ясамальского района столицы корреспондента Turan не допустили на 8-й, 13-й,12-й и 29-й участки голосования", - говорится в публикации издания.

Кроме того, некоторые наблюдатели пожаловались на удаление их с избирательных участков. Наблюдатель Джавид Набиев заявил, что его удалили с участка № 13 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа. По словам Набиева, он никаких нарушений не совершал, однако в отношении него участковая избирательная комиссия составила протокол, и его удалили с участка.

Аналогичный случай зафиксирован на 1-м участке того же округа, там наблюдателя вывели из участка с помощью полиции. В окружной избирательной комиссии заявили, что наблюдатели удалены из-за того, что «создают препятствий, процессу выборов», говорится в публикации.

Регистрация в госреестре для работы журналистов на выборах не требуется, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник государственного Агентства развития медиа. "Журналисты, представляя свои пресс-карты, могут свободно выполнять свою работу", - сообщил он.

Напомним, помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.