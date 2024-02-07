Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

07 февраля 2024, 10:20

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Канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус" закрыты из-за угрозы схода лавин, сообщила администрация.

Как писал "Кавказский узел", 21 января работа курорта "Эльбрус" была приостановлена из-за обильного снегопада. На следующий день курорт возобновил работу.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе" закрыты из-за лавиноопасности, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация курорта. "В связи с высокой лавинной опасностью по экотропе и в лесу от Азау до Поляны нарзанов гулять нельзя. Лавиноопасно!" - говорится в другой публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале курорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе слабые осадки при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 8 февраля осадки усилятся, температура воздуха понизится до -3 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 5 января администрация курорта сообщила об открытии в тестовом режиме двух новых горнолыжных трасс на спуске "Мир - Кругозор" - ЕР-4 и ЕР-5.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В новогодние праздники более 100 тысяч туристов посетило горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне. "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года, сообщило 11 января Минэкономразвития.

При этом 7 января опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20%, а в новогодние и рождественские праздники цены еще больше выросли, хотя в последние годы улучшилось и качество оказываемых услуг.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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