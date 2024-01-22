Эльбрус. Фото Марины Солошко, Юга.ру

22 января 2024, 10:19

Курорт "Эльбрус" возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На курорте "Эльбрус" открылись горнолыжные трассы и канатные дороги, работа которых была приостановлена из-за непогоды, сообщила сегодня администрация курорта.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января работа курорта "Эльбрус" было приостановлена из-за обильного снегопада.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Курорт "Эльбрус" возобновил работу. Работают канатные дороги "Азау – Кругозор", "Кругозор – Мир" и "Мир – Гарабаши". Горнолыжные трассы "Гарабаши – Мир", "Мир – Кругозор", "Кругозор – Азау", а также учебный склон "Саби Парк", сообщила сегодня администрация курорта в его телеграм-канале

Напомним, по данным властей, в новогодние праздники горнолыжные курорты "Эльбрус", "Архыз" (в Карачаево-Черкесии) и "Ведучи" (в Чечне) посетили более 100 тысяч туристов. "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года, отметило Минэкономразвития.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе облачно, температура воздуха составляет -6 градусов, штиль. В ночь на 23 января также ожидается облачная погода, температура воздуха останется прежней, скорость ветра составит 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Объявлена пауза в работе курорта "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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