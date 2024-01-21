Курорт "Эльбрус" закрыт из-за непогоды

21 января 2024, 11:08

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Работа курорта "Эльбрус" приостановлена из-за снегопада и нулевой видимости, сообщила администрация.

Как информировал "Кавказский узел", 13 января из-за сильного ветра на курорте "Эльбрус" были закрыты горнолыжные трассы, а также канатные дороги. На следующий день курорт возобновил работу.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Курорт "Эльбрус" сегодня закрыт из-за плохих погодных условий, сообщила администрация курорта в его телеграм-канале.

Эта запись в телеграм-канале курорта "Эльбрус", на который подписаны более 22 тысяч пользователей, на 11.05 мск набрала 52 отметки с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"Как? Вообще?" – спросила Iren Ro.

"Да, на весь день", – ответила ей администрация курорта "Эльбрус".

"Что случилось?" – спросил Серега С.

"Снегопад, видимости нет", – пояснила ему администрация курорта.

"Скажите, пожалуйста, "Саби парк" и "Бугель" работают?" – поинтересовалась Katerina.

"Сейчас нет, только вернулись оттуда", – ответила ей Анастасия.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило, что в новогодние праздники горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне посетили более 100 тысяч туристов. Министерство отметило, что "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +1 градус, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 22 января также ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +0 градусов, скорость ветра увеличится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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