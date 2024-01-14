Курорт "Эльбрус" возобновил работу

14 января 2024, 10:21

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На курорте "Эльбрус" возобновили работу горнолыжные трассы и канатные дороги, остановленные ранее из-за сильного ветра.

Как информировал "Кавказский узел", 13 января из-за сильного ветра на курорте "Эльбрус" были закрыты горнолыжные трассы, а также две канатные дороги – "Мир – Гарабаши" и "Кругозор – Мир".

Закрытые ранее из-за непогоды горнолыжные трассы и канатные дороги возобновили работу, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус" в его телеграм-канале.

В сообщении сказано, что работают канатные дороги "Азау – Кругозор", "Кругозор – Мир" и "Мир – Гарабаши", а также горнолыжные трассы "Мир – Кругозор", "Кругозор – Азау" и учебный склон "Саби Парк".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

"Кавказский узел" также писал, что, по данным Минэкономразвития, в новогодние праздники горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне посетили более 100 тысяч туристов. Министерство отметило, что "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе штиль, погода ясная при температуре воздуха -11 градусов. В ночь на 15 января скорость ветра составит 3 метра в секунду, ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -17 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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