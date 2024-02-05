Врачи отметили улучшение состояния Саакашвили

05 февраля 2024, 13:20

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В состоянии Михаила Саакашвили есть положительная динамика, но психоневрологические патологии требуют внимания специалистов, заявил консилиум омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента в клинике.

Как писал "Кавказский узел", в январе Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не всё необходимое лечение в клинике "Вивамед". Клинический директор клиники возразил, что составлен план индивидуального лечения Саакашвили, и с первого дня на основании результатов обследований проводится "адекватный курс лечения при содействии грузинских и иностранных специалистов".

Консилиум омбудсмена Грузии опубликовал доклад о состоянии здоровья Михаила Саакашвили по итогам визита в клинику "Вивамед", который состоялся 25 января. Согласно докладу, врачи осмотрели Саакашвили, ознакомились с медицинской документацией и пообщались с персоналом клиники.

"В настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в наборе массы тела и отрицательной ортостатической пробе. Однако когнитивные нарушения, гипотрофия мышц, невропатия, тревога, депрессия остаются. По мнению группы врачей, пациент нуждается в тщательном врачебном наблюдении, психологическом вмешательстве", - говорится в публикации на сайте народного защитника, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По мнению врачей консилиума, положительная динамика состояния бывшего президента обусловлена тем, что пациент уже более полутора лет находится в профильной клинике под наблюдением высокопрофессиональных врачей. "Однако все психоневрологические патологии все же имеют одинаковую степень. Поэтому консилиум считает, что состояние пациента пока не позволяет делать твердые положительные прогнозы", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший президент Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку. Защита неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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