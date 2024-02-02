Активисты сочли несоразмерным наказание Нате Перадзе

02 февраля 2024, 21:03

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Судья не пояснил мотивы назначения самого строгого наказания, административного ареста, Нате Перадзе по делу об инциденте с облитой краской иконой Святой Матроны с изображением Сталина, заявили представители общественных организаций. Они призвали апелляционный суд восстановить справедливость .

Как писал "Кавказский узел", 13 января члены и сторонники пророссийского "Консервативного движения" ("Альт-Инфо") провели у здания парламента Грузии митинг с требованием ужесточить наказание "за осквернение святынь". Активисты объяснили протесты тем, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита краской. Члены "Альт-Инфо" потребовали также наказать Нату Перадзе, предположив, что именно она облила икону краской. 2 февраля суд в Тбилиси приговорил активистку Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста.

Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, ранее пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Общественные организации распространили сегодня заявление, в котором призвали апелляционный суд пересмотреть решение по делу Перадзе.

"Мы, организации, подписавшие документ, оцениваем как несоразмерную санкцию, примененную к активистке Нате Перадзе, и призываем Апелляционный суд пересмотреть наказание, наложенное городским судом. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, задержание должно применяться только в исключительных случаях. Наказание за выражение ненасильственного действия в Троицком соборе нарушает стандарты пропорциональности, установленные Европейским судом по правам человека", - отметили авторы заявления.

Незаконное наказание Наты Перадзе в свое время стало предметом обсуждения в Европейском суде по правам человека, когда санкция, примененная к активистам, была непропорционально оценена судом, говорится в заявлении. "Соответственно, мы призываем Тбилисский апелляционный суд следовать действующему международному законодательству и принять соответствующее решение в области прав человека", - подчеркнули представители НПО.

19 июля 2015 года были задержаны 10 участников акции "Нет панораме Тбилиси", которые требовали остановить строительство бизнес-проекта бывшего премьера Бидзины Иванишвили. Позже из полиции были отпущены лидер движения "Партизанское садоводство" Ната Перадзе и еще другие задержанные, суд оштрафовал каждого из них на 100 лари (около 44 долларов США по курсу на 2015 год). ЕСПЧ в 2022 году признал нарушение прав активистов и обязал власти Грузии возместить им штрафы и выплатить каждому по тысяче евро за компенсацию морального вреда, следует из информации на сайте суда

Заявление подписали Центр по правам человека, Восточноевропейский центр многопартийной демократии, "Партнерство за права человека", Научно-исследовательская лаборатория советского прошлого, "Трансперенси Интернешнл Грузия", фонд "Гражданское общество" и другие, сообщила телекомпания "Формула".

Представители Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) сообщили, что Перадзе была доставлена в изолятор временного содержания в Дигоми. "Сегодня Тбилисский городской суд посчитал Нату Перадзе виновной в совершении мелкого хулиганства и приговорил ее к пяти суткам административного ареста. Судья не обосновал, почему такая санкция применяется в качестве соразмерной меры. Применение самых строгих санкций и лишение свободы на основании необоснованного постановления недопустимы и противоречат Конституции Грузии. GYLA обжалует это решение в Апелляционном суде", - заявил представитель организации в эфире телекомпании.

В Грузии одно из самых репрессивных административных законодательств, отметила глава GYLA Нонна Курдованидзе. "При этом несправедливое решение, принятое сегодня судьей, не может быть обосновано законом. Не может быть, чтобы судья, применяя суровую санкцию, лишение свободы, не напишет ни слова, почему это наказание пропорционально фактическим обстоятельствам", - написала она на своей странице в Facebook*.