"Грузинская мечта" выдвинула Кобахидзе на пост премьер-министра

01 февраля 2024, 15:03

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Ираклий Кобахидзе на съезде "Грузинской мечты" выбран кандидатом на должность председателя правительства.

Как писал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Сегодня он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе.

На съезде "Грузинской мечты" сегодня официально объявлено о выдвижении Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии. В своем выступлении после выдвижения Кобахидзе поблагодарил почетного председателя партии Бидзину Иванишвили. "Бидзина Иванишвили является для каждого из нас примером того, как служить своей стране. В последние годы каждый член команды вложил свою долю усилий в прогресс нашей страны. Но надо сказать: то, что сегодня в Грузии демократия, мир, экономический прогресс, и страна получила членство в ЕС (стала кандидатом в члены ЕС - прим. "Кавказского узла") - это, прежде всего, заслуга господина Бидзины Иванишвили, за это особая благодарность основателю партии", - привело его слова издание "Новости Грузия".

Парламент рассмотрит кандидатуру Кобахидзе на следующей неделе. У парламентского большинства есть необходимые 76 голосов - более половины состава парламента, говорится в публикации.

Напомним, ранее источники высказали мнение, что правительство Грузии возглавит Ираклий Кобахидзе. Оппозиционеры назвали эти кадровые перестановки формальностью.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Но власти Грузии отрицают причастность Бидзины Иванишвили к политике. Оппозиция сочла эти заявления правительства попыткой Иванишвили избежать персональных санкций.

30 декабря 2023 года Иванишвили объявил о своем возвращении в политику в статусе "почетного председателя" партии. Он объяснил это решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Иванишвили подчеркнул, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

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