Ереванец обвинен в разжигании ненависти после вандализма у памятника блокадникам

01 февраля 2024, 11:58

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Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда, а также сорвавшему флаги России с венком и растоптавшему их, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, сообщил Следком Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 30 января в интернете распространилось видео, на котором житель Армении опрокидывает венки, установленные у памятника детям блокадного Ленинграда в парке имени Давтяна. Следком России возбудил уголовное дело в связи с осквернением памятника, уголовное производство также начал Следком Армении. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики заявили, что реакция Москвы на инцидент у памятника блокадникам была предвзятая. Россия использовала инцидент как повод для критики Армении, заявил, в частности, юрист-международник Ара Казарян.

Жителю Еревана Самвелу Шириняну, осквернившему флаг России у "Мемориала детям блокадного Ленинграда" предъявлено обвинение в разжигании ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространении с этой целью материалов в публичном пространстве, сообщил пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абраамян, слова которого сегодня привело ИА "Новости Армения".

Напомним, на кадрах распространившегося в интернете видео мужчина сначала подходит по заснеженному парку к памятнику, срывает флаги России с венком и топчет их ногами. При этом он говорит на армянском. Затем он вновь подходит к памятнику, но говорит уже на русском. "Мария Захарова на днях говорила, что нет никаких документаций, что в Арцахе произошла этническая чистка. Интересно. А документация есть, что в Ленинграде была блокада? И мы в Армении поставили памятник этим фашистам. И еще скорбим. Нету никаких документаций", – заявил он и сбил два венка ногами.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 декабря 2022 года по 23 апреля 2023 года Лачинский коридор, являвшийся единственной дорогой, связывавшей Нагорный Карабах с внешним миром, оставался заблокированным. 19-20 сентября 2023 года Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики – более 100 тысяч человек – покинули ее, выехав в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

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