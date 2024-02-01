Аналитики в Ереване усмотрели предвзятость в реакции Москвы на инцидент у памятника блокадникам

01 февраля 2024, 01:39

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Россия использовала инцидент у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване как повод для критики Армении, заявил юрист-международник Ара Казарян. Россия никогда не упускает повод критиковать Армению, хотя инцидент с памятником не является существенным рычагом политического давления на страну, учитывая иные инструменты, которыми располагает Москва, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", житель Еревана снял видео, как он опрокидывает венки, установленные у памятника детям блокадного Ленинграда в парке имени Давтяна. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника, хотя Следственный комитет Армении сам начал уголовное производство в связи с инцидентом.

На видео мужчина сначала подходит по заснеженному парку в памятнику, срывает флаги России с венком и топчет их ногами. При этом он говорит на армянском. Затем он вновь подходит к памятнику, но говорит уже на русском. "Мария Захарова на днях говорила, что нет никаких документаций, что в Арцахе произошла этническая чистка. Интересно. А документация есть, что в Ленинграде была блокада. И мы в Армении поставили памятник этим фашистам. И еще скорбим. Нету никаких документаций", - заявил он и сбил два венка ногами.

В Ереване задержан мужчина, который совершил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда и снял свои действия на видео. Официально правоохранительные органы Армении не называли имя и личные данные подозреваемого, который именует себя Самвелом Шириняном в социальных сетях; в Следкоме Армении корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что в деле есть конкретный подозреваемый, но отказались сообщить какие-либо подробности о нем.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 297 УК Армении). Эта статья предусматривает наказание от штрафа в размере 20 тысяч драмов до лишения свободы на срок до двух лет.

"Мужчина, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, задержан. Он передан в Следственный комитет Армении, который ведет это дело", - цитирует слова пресс-секретаря главы МВД Армении Нарека Саркисяна ТАСС.

В пресс-службе Следственного комитета Армении подтвердили, что подозреваемый находится “в распоряжении” сотрудников ведомства, отмечает 31 января РИА “Новости”. По информации агентства, в Армении на сегодняшний день живут шесть блокадников, а в годы войны из Ленинграда в Армению эвакуировали более 200 детей.

Мотивом для возбуждения отдельного уголовного дела в России сочли разжигание ненависти, предположил юрист-международник Ара Казарян. «Несмотря на то, что инцидент произошел за рубежом, любая страна вправе возбудить уголовное дело, особенно если преступление направлено против ее граждан. На этом основании могут заявить об экстерриториальных правомочиях», - сказал он «Кавказскому узлу».

Обычно в таких случаях государства используют дипломатические каналы для решения проблемы, однако российская сторона использовала информационной повод для демарша и публичных обвинений, добавил юрист-международник.

«Критикуя Армению за, якобы, уничтожение памятников жертв Великой Отечественной войны, как это было в Эстонии, Германии, и иных европейских странах бывшего социалистического лагеря, в России пытаются показать наличие в Армении ненависти к российской истории. Кремль пытается использовать инцидент для политического давления, но позиции слабые: уголовное дело в Армении возбудили, а это серьезный противовес, сам памятник не пострадал, в армянском обществе призывов демонтировать советское наследие, как в Грузии или странах Балтии, нет. Так что, это слабая тема, и сама по себе погаснет», - считает Казарян.

Любая страна отреагировала бы на действия против объекта своей сакральной памяти: так, если бы в какой-либо стране осквернили памятник памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции, зафиксировали на видео и распространили, Армения также негативно отреагировала бы на это в публичном поле, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

«Армения также бы поступила, если бы в России произошло нечто подобное. Другое дело, что Россия не упустит повод использовать возможность, как минимум, для критики. Для политического давления это инструмент неважный, тем более что для давления у России достаточно иных ресурсов и инструментов, которые не требуют какого-либо особого информационного повода», - заявил он «Кавказскому узлу».

Мотивы действий подозреваемого пока не объяснялись общественности и это оставляет простор для предположений о провокации: у многих возник вопрос, чего добился автор «перфоманса» и кому была выгодна акция, добавил политобозреватель. «Кто извлек пользу? Арцах, Армения или Россия? Как минимум этой акцией он оказал услугу России, дав информационный повод для критики Армении, используя абсолютно неэффективное средство», - пояснил Бадалян.

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