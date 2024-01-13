Аналитики раскритиковали Захарову за заявление о событиях в Нагорном Карабахе

13 января 2024, 03:59

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Обвинения в том, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха и допустили этнические чистки, деструктивны и не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление вызвало недоумение армянских аналитиков, которые считают, что присутствие российских миротворцев не помешало Азербайджану блокировать Нагорный Карабах и начать военную операцию, что привело к исходу жителей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга 12 января об "обвинениях ряда должностных лиц Армении в адрес официальной Москвы в том, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха и допустили этнические чистки", отметила, что данные заявления "деструктивны" и не соответствуют действительности, пишет "Интерфакс". "Странно, что эти заявления продолжаются. У нас налажен очень доверительный, хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении, мы неоднократно доводили российскую позицию касательно этих заявлений, говорили о том, что они несут только новые проблемы в двусторонних отношениях", - заявила Захарова. Она добавила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовывать факты ради снятия с себя ответственности". "Хотелось бы предоставления каких-либо фактов. Если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-нибудь другой. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные «этнические чистки» были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - заявила Захарова. 19-20 сентября 2023 года Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики - более 100 тысяч человек - покинули ее, выехав в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. Указ от 28 сентября, как пояснял он сам, был подписан ради спасения жизни граждан. По мнению эксперта по международному праву Ары Казаряна, доказательств, которые потребовала Захарова, множество. По его словам, парламенты разных стран сделали заявления и дали соответствующую оценку, ПАСЕ принял резолюцию, в котором отмечается, что "действия Азербайджана в Нагорном Карабахе похожи на этнические чистки", с заявлениями выступили также ряд международных организаций. "Более 100 тысяч человек в течение нескольких дней ушли с родной земли. Как это можно охарактеризовать? Они что туристы, уехавшие за границу? Смешно просто. Оценка этнической чистки исходит и из промежуточного решения Международного суда ООН, когда четко было заявлено о блокаде Арцаха (Нагорного Карабаха). А бывший прокурор МУС Окампо заявил "о геноциде армян", а блокаду назвал "одним из инструментов геноцида и этнических чисток". Это один из пунктов статьи 49: создание невыносимых условий для жизни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В октябре 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе", где было, в частности, указано, что "ассамблея фиксирует, что существуют обоснованные подозрения в этнической чистке", пишет "Арменпресс". Международный суд ООН в конце ноября прошлого года опубликовал постановление о промежуточных мерах в рамках рассмотрения иска Армении против Азербайджана о расовой дискриминации. Судьи обязали Баку принять меры, чтобы люди могли вернуться в Нагорный Карабах "безопасно, бесперпятственно и оперативно". При этом суд ссылается на Конвенцию о ликвидации расовой дискриминации, говорится в сообщении на сайте ООН. "Бесстыжие заявления представителя МИД России имеют под собой не столько моральную, сколько политическую подоплеку, потому что "этнические чистки" - это политический термин, политические реалии, которые предполагают определенную ответственность, определенные международно-правовые процедуры", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее словам, нет никаких инстанций, которые бы контролировали выполнение обязательств Российской Федерации в Нагорном Карабахе, поэтому оценку российской миссии может дать только Армения. Заявляя о своем "доверительном и плотном диалоге" по этому поводу с МИД Армении, Захарова имеет в виду, что есть договоренность о том, чтобы эти вопросы не поднимались на международно-правовой уровень и не возбуждалось производство в международных инстанциях, считает Айрумян. Мария Захарова, как отметила Айрумян, задается вопросом, чем закончились события в Нагорном Карабахе, намекая и возлагая ответственность на Армению и Запад за произошедшее. "А закончилось в Арцахе (Нагорном Карабахе) даже не этническими чистками. Это чистой воды геноцид и депортация коренного армянского населения, что является гораздо тяжким преступлением, чем просто этнические чистки", - заявила она. Айрумян считает, что заявления Захаровой рассчитаны исключительно на МИД Армении, которое не должно предпринимать правовых и политических шагов по политическим оценкам того, что произошло в Нагорном Карабахе. По ее словам, прошло четыре месяца, а после войны 2020 года - и вовсе почти 3,5 года, но до сих пор не дана оценка того, что произошло в Нагорном Карабахе. "Почему из трех сопредседателей МГ ОБСЕ в Карабах были введены войска только России? Почему за 3,5 года ни одна международная организация, в том числе обладающая единственным мандатом на урегулирование карабахской проблемы МГ ОБСЕ, не была допущена на территорию Нагорного Карабаха? Почему не допущены были представители комиссий, комитетов ООН и других международных организаций?", - задается она вопросами. Все эти вопросы, по словам Айрумян, регулируются и координируются Москвой с МИД Армении. "Сейчас, видимо, в Москве почувствовали, что МИД Армении сложнее стало противостоять общественному мнению, постоянно молчать или говорить, что ничего страшного не произошло. Пашинян после 19 сентября 2023 года сказал, что "местному населению Карабаха не грозит опасность". Держать такую позицию становится сложнее с каждым днем. А давление на власти, даже если не на политическом уровне, то на уровне социума, общественного мнения, есть и возрастает", - отметила Айрумян. Именно это общественное мнение должно стать основой для будущих электоральных процессов, считает политобозреватель, и партия Пашиняна готовит почву для того, чтобы на следующих выборах иметь определенные тезисы, аргументы. И одним из этих тезисов на фоне растущих антироссийских настроений должно быть списывание определенной доли вины на Россию, что для Москвы неприемлемо, потому что любое слово Армении может стать основанием для международно-политического скандала и судебного процесса, считает Айрумян. Работу МИД России на кавказском направлении можно считать провальной, считает политический обозреватель Акоп Бадалян. Заявление Захаровой, по его мнению, преследует лишь одну цель - сделать хорошую мину при плохой игре, спасти лицо своего ведомства. При этом, по словам Бадаляна, не только Россия, но и другие акторы не подтверждают факт этнических чисток в Нагорном Карабахе. Так, например, заместитель секретаря Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Джеймс О'Брайен в ходе слушаний в ноябре прошлого года "Будущее Нагорного Карабаха" в Конгрессе заявил, что следует провести расследование произошедшего в Нагорном Карабахе и представить всеобъемлющий доклад. "Сама Армения на уровне разных чиновников говорит о насильственном переселении армян Арцаха (Нагорного Карабаха), о политике этнических чисток Азербайджана, но последовательно эту линию тоже не ведет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадалян. По его мнению, такая осторожность со стороны самой Армении связано с опасением, что ее политика обвинения Азербайджана в этнических чистках не получит международную поддержку, и она останется одна. Более того, он считает, что такие заявления станут аргументом для любых провокаций со стороны Азербайджана. Термин "этнические чистки" и даже "геноцид" в Нагорном Карабахе, по его словам, использовал Институт Лемкина по предотвращению геноцида, правозащитные организации, независимые эксперты, в том числе бывший прокурор Международного уголовного суда Морено Окампо, однако, отметил Бадалян, это неправительственные организации. Бывшая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в октябре 2023 года, характеризуя события в Нагорном Карабахе, заявила, что она "похожа" на этническую чистку. При этом она добавила, что санкции против Баку "не стоят на повестке дня", пишет Lragir.am.

По мнению Бадаляна, изгнание армян Нагорного Карабаха началось с его блокады. "Затем произошла военная агрессия. И то, что произошло, произошло по молчаливому согласию всех - и Запада, и России", - отметил Бадалян.

По его словам, заявление Никола Пашиняна в Праге о том, что он признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана, способствовало дальнейшему развитию событий в регионе. "В последнем своем заявлении, когда Пашинян сказал, что Брюссельские договоренности должны быть до конца исполнены, он намекает на то, что Запад призвал Армению снизить планку, чтобы получить поддержку. Армения ее снизила, а Запад ее не поддержал. То есть, Азербайджан получил Карабах, но Ереван не получил гарантии хотя бы по части Армении", - отметил он.

Очевидно, что Россия пытается своими "объяснениями" о событиях в Нагорном Карабахе оправдать свои собственные действия, считает политолог Андриас Гукасян.

"Перед российской пропагандистской машиной стоит сложный вопрос, как объяснить российское военное присутствие в Арцахе (Нагорном Карабахе) и нарушение перемирия со стороны Азербайджана, его нападение на Арцах (Нагорный Карабах) с выдвижением арцахцам ультиматума: либо полное уничтожение, либо принятие гражданства Азербайджана, либо изгнание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, что решение об упразднении республики Арцах было принято в Москве, поэтому попытки перенести ответственность на Запад и Никола Пашиняна необоснованны. Однако, добавил он, и от позиции Пашиняна многое зависело. По его мнению, если бы Пашинян был против планов Москвы, то она не смогла бы их реализовать. Позволив же реализовать эти планы, по сути, пожертвовав Нагорным Карабахом, Пашинян не обезопасил Армению.

По мнению Гукасяна, США и Евросоюз требовали от Армении и Азербайджана, чтобы они приняли решение о выводе российских войск и размещении международных миротворцев в Нагорном Карабахе. Но Баку был не согласен в этим. Россия, исходя из своих текущих политических интересов, согласилась с этим, и в итоге армяне были изгнаны из Нагорного Карабаха.

Об этнических чистках в своих заявлениях говорит Франция, отметил он. "Евросоюз говорят о вынужденном переселении армян из Карабаха. Сенат США осудил изгнание армян и начал сбор фактов для дачи определения "этнические чистки", - добавил политолог.

По словам Гукасяна, термин "этнические чистки" будет фигурировать в иске против Азербайджана, а также в резолюциях международных структур. "Факт того, что все население Арцаха (Нагорного Карабаха) полностью выехало, неоспорим. Неоспорим также факт применения силы в отношение армян. И Азербайджан сам это признает. Остальные факты, касающиеся убийства людей и т.д., обобщаются международными комиссиями по сбору фактов", - отметил политолог.

По словам Гукасяна, Азербайджану было дано время для исправления ситуации - вывести российские войска, дать согласие на размещение международных миротворческих сил, согласие на то, чтобы регион и Бердзорский (Лачинский) коридор перешел под международный контроль, чтобы были созданы условия для армянских беженцев с тем, чтобы в будущем они могли свободно определить свой политический статус, реализуя свое право на самоопределение. "Алиев в своем последнем интервью фактически подтвердил, что все это время после войны 2020 года Запад преследует эту цель - достижение урегулирования конфликта путем определения статуса Нагорного Карабаха. Но с этим он с Западом не согласен. Отсюда и их трения, которые сегодня очевидны и ведут к разрыву отношений в сфере энергетики и так далее", - отметил Гукасян, добавив, что этим обусловлено и проведение досрочных выборов в Азербайджане.

Азербайджан предлагает заключить "мирный договор" вне формата МГ ОБСЕ, в частности без участия стран-сопредседателей - США и Франции. Естественно, России это выгодно. Однако, по его словам, мандат ОБСЕ до сих пор не аннулирован. Очевидно, что единой позиции между Россией, США и Францией не будет, и Армения будет склоняться туда, куда укажет Россия. Но какая реакция будет у Запада в этом случае - другой вопрос, добавил Гукасян.

Напомним, что в октябре 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН категорически отверг обвинения Армении в этнических чистках в отношении армян Нагорного Карабаха. По его словам,эти обвинения не отражают реальности и противоречат выводам, к которым пришли две миссии ООН вместе с другими международными организациями в ходе визита в Карабах в том же октябре прошлого года. "Азербайджан не проводил и не будет проводить этнические чистки, не нападал и не будет нападать на гражданское население. Карабахские армяне являются гражданами нашей страны, их права и безопасность будут обеспечены как и у других граждан страны. Азербайджан готов создать условия для их возвращения и нормальной жизни", - приводит слова Мамедова "Интерфакс".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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