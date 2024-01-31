Бастрыкин заинтересовался инцидентом у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

31 января 2024, 05:31

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Житель Еревана снял видео, как он опрокидывает венки, установленные у памятника детям блокадного Ленинграда в парке имени Давтяна. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника, уголовное производство инициировал и Следственный комитет Армении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

"В социальных медиа и СМИ сообщается, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии", - говорится в сообщении, опубликованном 30 января в телеграм-канале ведомства.

26 января посол России в Армении Сергей Копыркин, представители посольства Российской Федерации, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда по случаю 80-летней годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, пишет РИА "Новости".

В тот же день, судя по всему, уроженец Еревана пришел к памятнику и, снимая свои действия на камеру, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России. Видео он опубликовал в соцсетях, пишут "Новости-Армения".

На видео, мужчина сначала подходит по заснеженному парку в памятнику, срывает флаги России с венком и топчет их ногами. При этом он говорит на армянском. Затем он вновь подходит к памятнику, но говорит уже на русском. "Мария Захарова на днях говорила, что нет никаких документаций, что в Арцахе произошла этническая чистка. Интересно. А документация есть, что в Ленинграде была блокада. И мы в Армении поставили памятник этим фашистам. И еще скорбим. Нету никаких документаций", - заявил он и сбил два венка ногами. Затем, видимо вечером того же дня, он вновь пришел к памятнику. Венки стояли на месте. Он снял ближайшую урну, куда были выброшены ленты в цветах российского триколора.

На инцидент отреагировал и Следственный комитет Армении. 30 января он получил сообщение полиции Армении по факту распространенного в соцсетях видео. Инициировано уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Армении, пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Гора Абрамяна.

Упомянутое видео опубликовал у соцсети Facebook* пользователь Самвел Ширинян, сообщает News.am.

На инцидент отреагировал и МИД России. В комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, говорится о решительном осуждении акта вандализма, совершенного у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. "Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь", - говорится в комментарии.

При этом Захарова сообщает, что Следственный комитет Российской Федерации уже "возбудил уголовное дело по факту данного акта вандализма". "Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение. Отфиксировали, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство", - добавила она.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, отвечая на вопрос журналиста об "обвинениях ряда должностных лиц Армении в адрес официальной Москвы в том, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха и допустили этнические чистки", что данные заявления "деструктивны" и не соответствуют действительности. Она добавила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовывать факты ради снятия с себя ответственности". "Хотелось бы предоставления каких-либо фактов. Если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-нибудь другой. Если есть хоть какой-то документ или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные "этнические чистки" были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - заявила Захарова. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики раскритиковали ее заявление.

19-20 сентября 2023 года Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики - более 100 тысяч человек - покинули ее, выехав в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. Указ от 28 сентября, как пояснял он сам, был подписан ради спасения жизни граждан.

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