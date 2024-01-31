Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

31 января 2024, 14:00

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Политик Борис Надеждин для регистрации на выборах президента сдал в Центризбирком подписи избирателей, собранные в том числе в регионах СКФО и ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. При этом на Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

25 января стало известно, что в Ингушетии силовики вызвали главу штаба Бориса Надеждина для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявили, что давления на них не было. По их словам, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий, кроме того они уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России.

Выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, сообщает сегодня ТАСС.

Надеждину как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом не более 2,5 тысячи в каждом субъекте России.

"Вот здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории Российской Федерации, потому что еще за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России... Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их отдельно пересчитаем", - цитирует Надеждина агентство.

К 31 января ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

Сегодня свои подписи и документы в ЦИК представил также претендент от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, позже заявивший о выходе из президентской гонки из-за иностранного счета, который он не успел закрыть. Кроме того, планируют сдать подписи самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев, говорится в публикации.

Напомним, сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришли несколько активистов.

В Сочи к месту сбора подписей за Надеждина в течение двух дней выстраивались очереди. Жители города, пожелавшие оставить подпись за выдвижение политика кандидатом в президенты, рассказали, что они разделяют его пацифистскую позицию.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 30 января, в качестве кандидатов были зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и действующий президент России Владимир Путин. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

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