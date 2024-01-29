Власти Кумторкалинского района озаботились трудоустройством беженцев из Палестины

29 января 2024, 21:10

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Начата проработка вопроса трудоустройства палестинских беженцев на сельхозработах в Дагестане, сообщил глава Кумторкалинского района. Группа беженцев посетила поселок Тюбе.

Как сообщал "Кавказский узел", на базе отдыха под Махачкалой к 18 января были размещены 157 переселенцев из Палестины, в том числе 82 ребёнка. 62 человека уже получили российские паспорта, решается вопрос правового статуса других переселенцев, сообщила администрация главы республики. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. Омбудсмен Дагестана сообщил, что 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования.

21 ноября 2003 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. 18 января правительство республики выделило еще 15 миллионов рублей, которые будут направлены на организацию временного размещения и питания палестинских беженцев.

Беженцы из Палестины по приглашению местных властей побывали в Кумторкалинском районе. В частности, они совершили джума-намаз в новой мечети посёлка Тюбе, после этого для гостей был устроен обед. Все гости получили подарки, а в теплую погоду их ждут экскурсии по достопримечательностям, отчиталась администрация района.

Глава района Айнутдин Зиявутдинов сообщил на встрече, что прорабатываются вопросы трудоустройства палестинцев. "Наиболее востребованы рабочие руки в сезон сельскохозяйственных работ и для работящих людей всегда найдётся возможность заработать", - приводятся его слова в сообщении Telegram-канале администрации Кумторкалинского района от 27 января.

Прием переселенцев из Палестины организован по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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