Защита обжаловала арест Хасаи и Чикобавы

27 января 2024, 16:30

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В апелляционный суд подана жалоба на арест аспиранта Георгия Хасаи и доктора исторических наук Акакия Чикобавы, задержанных после уличного протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля и отправлены под арест.

Адвокаты Георгия Хасаи и Акакия Чикобавы обратились в Апелляционный суд с просьбой изменить подзащитным меру пресечения, сообщило издание Publika, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам адвоката Гурама Имнадзе, у суда есть 72 часа, чтобы вынести решение, говорится в публикации.

Напомним, Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

26 января студенты также начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета и во дворе корпуса вуза с требованием освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву. Сегодня акция студентов продолжилась в канцелярии вуза.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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