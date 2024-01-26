Ограничения на подачу электричества введены в Абхазии

26 января 2024, 10:24

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До конца января в Абхазии введены ограничения на подачу электричества в связи с нехваткой поставок электроэнергии из России, объявила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 21 января связи с дефицитом электроэнергии в Абхазии на двое суток были введены ограничения подачи электричества.

В Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны в том числе с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор абхазской компании "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

С 26 по 31 января в Абхазии действуют ограничения на подачу электроэнергии в связи с тем, что подача электричества из России в эти дни "не может быть реализована в полном объеме", сообщила компания "Черноморэнерго". "Проблемы обусловлены ростом потребления юга России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийных ремонтов генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Из согласованной российской стороной мощности в 300-340 МВт будет предоставлено не более 240 МВт с 08.00 до 21.00 мск. "Дефицит потребления за эти часы будет составлять 1040-1300 тысяч кВт/ч электроэнергии, которые невозможно компенсировать поставками из комплекса ИнгурГЭС", - отмечается в публикации.

Сообщение проиллюстрировано графиком отключений, согласно которому в западной части Абхазии и в Сухуме подача электроэнергии будет прекращаться дважды в день на 1 час 40 минут.

Напомним, в ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России. Это произошло в третий раз за два года. В частности, Абхазия запросила электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России. Несмотря на это, в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно.

Годом позже, в декабре 2021 года, запрос на переток электроэнергии был объяснен низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. Ранее, в июне того же года, "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Однако перебои с подачей света не прекратились после того, как Абхазия получила переток электроэнергии из России. В январе 2022 года в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты лишь в апреле 2022 года.

Регулярные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

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