Зимняя одежда и продукты переданы палестинским беженцам в Чечне

25 января 2024, 19:15

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Члены Общественной палаты Чечни отчитались о вручении одежды и продуктов палестинским беженцам, которые находятся в Шалинском районе.

"Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2023 года число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200. Власти Чечни сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Члены Общественной палаты Чечни отчитались о передаче гуманитарной помощи беженцам из Палестины, которые находятся в пункте временного размещения Горный ключ". По словам руководителя регионального штаба "Комитета семей воинов Отечества" Жаражат Бугаевой, представители Общественной палаты не имеют права "оставаться в стороне", так как семьям из сектора Газа "пришлось экстренно покинуть родные дома, и никто не был к этому готов".

Как следует из отчета на странице Общественной палаты Чечни "ВКонтакте", беженцам доставили комплексные наборы: зимнюю одежду, детские игрушки и продукты питания. На фотографиях, приложенных к публикации, видно, как из грузовика выгружают коробки.

Ранее глава Чечни отчитался, что каждой семье беженцев, прибывших в Чечню из Палестины, из фонда имени Ахмата Кадырова выделено по 100 тысяч рублей. За счет средств фонда запланировано и возведение жилого комплекса для беженцев.

Напомним, официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Прием переселенцев из Палестины организован по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Кавказский узел писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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