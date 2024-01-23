Суд повторно оштрафовал волгоградскую пенсионерку за дискредитацию армии

23 января 2024, 17:05

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Пенсионерка Наталья Дорожнова второй раз с начала года признана виновной в дискредитации армии. Суд обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", волгоградская активистка Наталья Дорожнова 9 января оштрафована на 15 тысяч рублей за высказывания в интервью, которые суд счел дискредитацией армии. Дорожнова отказалась признать вину, напомнив, что в Конституции закреплена свобода слова. Она рассказала, что ее пенсия составляет 12 тысяч рублей. 18 января силовики составили второй протокол о дискредитации армии на волгоградскую активистку Наталью Дорожнову. Поводом для преследования стали высказывания Дорожновой после суда 9 января.

12 декабря 2023 года пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. На следующий день Дорожнова и Тихенко были задержаны. Спустя несколько часов силовики отпустили их - у Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций и дискредитации армии.

Сегодня Центральный районный суд Волгограда оштрафовал гражданскую активистку Наталью Дорожнову за повторное антивоенное высказывание, которое она сделала журналистам после предыдущего суда. Тогда ее оштрафовали за пацифистское публичное мнение на 10 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии.

В зале суда присутствовали ответчица Наталья Дорожнова, сотрудница полиции Наталья Ахмедова, журналист "Кавказского узла" и слушательница. Вела процесс судья Ирина Галахова.

Дорожнова заявила суду о том, что не понимает сути обвинений, в чем заключалась дискредитация армии. "В чем разница между словами дискредитация и несогласие? Дискредитация - это причинение вреда кому бы то ни было. А несогласие, согласно Конституции, я имею право выражать своё мнение, делиться им с другими. Я это и делала", - сказала Дорожнова.

Дорожнова сослалась на постановление Конституционного суда РФ от 12 мая 2012 года, в котором разъясняется суть статьи 20.3.3 КоАП. К ответственности могут привлекать только за реальную угрозу. Но таковой в словах Дорожновой не было. Также Дорожнова не увидела в вменяемой ей статье "определенности" и "конкретности" терминов. При этом статья содержит высказывания о том, что армия страны поддерживает международный мир, с чем Дорожнова согласилась."Казалось бы, полиция должна поддерживать пацифистские лозунги, но все наоборот", - заметила Наталья.

Она отметила, что не понимает за что ее судят и завершила девятиминутное выступление просьбой прекратить производство по делу, так как полиция не понимает сути предъявленной Дорожновой административной статьи.

Капитан полиции Ахмедова кратко заявила суду, что доказательства вины Дорожновой представлены ею в полном объёме. При этом она процитировала фрагменты интервью ответчицы, в которых полиция усмотрела признаки дискредитации армии. Судья просмотрела фрагмент видеоинтервью с Дорожновой, исследовала письменные материалы дела и удалилась в совещательную комнату. Спустя 25 минут она огласила решение - признать Дорожнову виновной. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Я не буду давать интервью", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья. Она заметила, что обжаловать решение суда не станет.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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